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【政治博奕】印度頻禁糧食出口 國際糧價持續上漲

環球政經 22:00 2023/08/26

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近期國際大米價格的飆升，引發全球關注。根據聯合國糧食與農業組織近日發布的數據，7月份全球大米價格指數已漲至129.7，為近12年來最高點。根據業者分析，國際大米價格上漲的主要因素，就是來自印度，印度是全球最大的大米出口國，在今年7月20日的時候，印度政府出台了關於非巴斯馬蒂白米出口的限令，這就導致市場對於未來國際大米供應產生了一種緊張的預期。

同場加映：【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

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8月19日，印度宣布將對洋蔥出口徵收40%的關稅。短短幾天後，《路透社》又爆出印度考慮自10月起禁止食糖出口。聯合國糧農組織等機構此前發布的報告指出，在全球經濟疲軟、地區衝突和極端天氣等因素疊加影響下，2023年全球嚴重糧食不安全狀況恐怕會繼續增加。

有分析認為，在全球糧食安全警報頻頻拉響之際，印度針對多種關鍵農產品出台出口禁令，已在國際市場上引發外溢效應，這與印度總理莫迪此前「為世界各地運送糧食」的表態背道而馳，或令印度農業影響力遭遇挫折。

作為出口量超過越南、泰國之和的全球最大大米出口國，印度大米出口禁令對國際市場的影響可謂牽一發而動全身。由於出口禁令緊隨俄羅斯退出黑海糧食協議的決定而宣布，國際市場對此更加敏感。據英國廣播公司（BBC）報道，2022年印度向全球約140個國家出口了超過2,200萬噸大米。國際糧食政策研究所數據顯示，全球超過40個國家有一半以上的進口大米來自印度，在許多非洲國家，印度大米在進口市場中份額甚至超過80%。

有分析指出，印度國內實際上並不缺糧。據BBC報導，印度目前糧倉中儲備有4,100萬噸大米和3,000萬噸小麥，用於戰略儲備和公共分配系統。印度實施大米出口禁令更多是為了平抑國內糧價。報道稱，印度一直努力應對食品通脹問題，自2022年10月以來，印度國內大米價格上漲了30%以上，導致明年大選前政府面臨的政治壓力加大。

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編輯：沈春生

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