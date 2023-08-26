▲ 【恒大危機】恒大8.28復牌 到底走勢將如何？會否淪為「毫子股」？

正在推進債務重組的中國恒大 （03333） 宣布已履行復牌指引，將於周一（8月28日）復牌。恒大自去年3月下旬起停牌，時隔近一年半後終能復牌，到底到時走勢會如何？

除恒大，恒大汽車 （00708） 及恒大物業 （06666） 早於7月底及8月初復牌。恒大汽車於7月28日復牌，當日股價較停牌前3.2元大跌61.3%，收報1.24元，而恒大物業於8月3日復牌，當日股價較停牌前2.3元跌47.4%，收報1.21元。同時，參考恒大ADR僅剩0.035美元，這意味恒大復牌後似乎難以避過大跌的命運。

從行業來看，多隻已違約的內房股已淪為「毫子股」或「仙股」，例如融創 （01918） ，上周五（25日）收報0.89元，而陷入財困的碧桂園 （02007） 亦跌穿1元，上周五收報0.81元。因此，恒大跌穿1元的風險亦大。

另外，目前內房行業仍然受壓，尤其是民營房企銷售整體繼續下行，市場對內房股信心低迷。另一方面，恒大就境外債務重組，會在復牌同日（28日）召開債權人協議安排會議，這代表境外債務重組仍存變數。

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