【排污禍害】福島排核污水 日本金槍魚價暴跌24%

東京都中央批發市場網站公布的數據顯示，8月25日豐洲市場新鮮青森金槍魚的均價較一日前暴跌24%，每公斤價格目前為9,383日元（約502元）。

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貿易數據顯示，中國是日本2022年海產品出口的最大單一市場，出口額為871億日元，最受歡迎的產品包括扇貝、金槍魚、海膽、鯛魚、海參等。

在日本長崎縣養殖及加工黃鰭金槍魚的Hashiguchi Suisan公司的一名代表表示，該公司向中國出口的產品約佔公司總產量的十分之一，最新措施將使銷售額減少數億日圓。他希望日本政府考慮一項政策，補償漁民在捕魚過程中的維護和其他費用。

漁業分析師Momoo Odaira則表示，7月中國收緊檢驗標准後，日本漁業的銷量就已經開始下滑。現在，冷凍產品和加工產品也被拒之門外，在日元疲軟的情況下，日本漁業還得不到出口增長，影響巨大。

Momoo Odaira說，原出口中國的產品必須在日本境內消化或者轉出口至泰國、越南和新加坡等國家，而其他國家的競爭十分激烈，這意味着日本的魚價將迎來下跌。

報道稱，日本大和研究所的經濟學家Kazuma Kishikawa表示，日本一半的水產品出口到中國大陸、中國台灣及中國香港，日本漁民將損失50%的海外銷售額，這是相當大的打擊。

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編輯：沈春生

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