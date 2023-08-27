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【金融人才】Sun Life 永明揀蟀　強調與企業文化契合　籲新人才付出時間增值

18:00 2023/08/27

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預料將於2025年推出的積金易平台，為強積金業務帶來重大改革。香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹（Rainbow）指，早前該企已大量增聘人手，以處理相關的前期工作，目前無意再為團隊增添人手。

【管理心得】金融專家入行30年　以身作則立榜樣　重視與團隊溝通

人才心態需積極　與企業文化契合　

她又分享其揀蟀條件稱，求職者除要具有與申請職位相關的專業知識外，更重要的是其積極、好學的心態，以及需與公司文化契合（見表）。

而財富及退休金業務拓展助理副總裁周展鵬亦認同人才的態度極為重要，要讓其看到人才對工作的投入感、責任感，以及對決策權有適當的掌握。加上，積金易平台將有助簡化行政程序，對人工作增加。為應付對人的工作，人才保持友善態度和好奇心也不容忽視。

以往有7成時間是對人，3成時間對文件。平台推出後，對文件的時間可能會減至1成半至2成。

高透明度文化　鼓勵提出意見

他又分享加入公司12年之見，認為公司文化一直在改進，只要是對公司好，公司十分鼓勵員工提出意見，務求一同進步。其中，關懷、高透明度和重視溝通的企業文化，則有助留住人才。

此外，上司與下屬會定期舉行的一對一會談，加強往此溝通。

Rainbow也會與我進行定期的一對一會面，當中不一定要提及公事。但倘若我有事要向她請教，那便會是個完全擁有Rainbow時間的好機會。

需花時間金錢　為入行作準備

兩人又建議有意入行者，尤其是經驗尚淺的大學生，需要抱有開放態度，以及為行業付出準備。如想投身強積金業務，要願意花時間和金錢，了解相關專業知識和考取牌照。

【管理心得】專訪ghd CEO　荷蘭式管理風格　率團隊解疫下供應鏈挑戰

【管理心得】安永合夥人藉「5S精神」　保持觸覺敏銳　助行業建完善生態圈

記者：殷凱怡

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