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福島海域魚類未驗出放射性物質「氚」（第二版）

環球社會熱點 18:50 2023/08/26

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日本政府公布海產的檢測結果，水產廳周六（26日）公布，周五（25日）首次在福島核廢水排放口外約4公里採集的比目魚和綠鰭魚，魚肉未有驗出含有放射性物質「氚」，即濃度低於檢測下限值。

（第二版更新東京電力檢測結果）

富士新聞網報道，政府人員昨日上午在福島沿海捕獲比目魚等海產，再送往宮城縣多賀莊市的研究所化驗。研究所使用「快速分析法」檢測魚類樣本，第二日就可得到氚濃度的檢測結果。水產廳表示，未來一個月將幾乎每日展開相關檢測。

東京電力公司亦連續兩日公布排海後的海水樣本數據，顯示核電站3公里內10個海水樣本，「氚」的濃度全部繼續低於檢測下限，未有明顯變化。

日本環境廳昨開始在福島核電站方圓50公里海域內的11個地點，採集海水樣本，最快周日（27日）公布分析結果，而往後3個月內每周公布一次。

另外，美國國務院周五發出聲明，重申支持日本排放核廢水的做法。

美方表示，自311大地震及海嘯後，日方一直以開放透明的態度，尋求負責任地管理福島核電廠及核污水排放，同時積極與印太地區的科學家及合作夥伴，以及國際原子能機構（IAEA）協調。

聲明引述IAEA的結論指，日方的處理手法安全，程序符合國際公認的核安全標準，　而一如國務卿布林肯（Antony Blinken）上周二（15日）所言，美國對日方安全、透明，並以科學為基礎的處理方式感到滿意。

責任編輯：嚴智勇
 

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