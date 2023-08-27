【管理心得】金融專家入行30年　以身作則立榜樣　重視與團隊溝通

香港作為國際金融中心，金融服務業一直是本港最重要的經濟支柱之一。面對近年全球人才短缺挑戰，及金融服務行業重大的改革，Sun Life 永明財富及退休金業務總經理潘紀虹（Rainbow）憑藉以身作則，和強調溝通的管理模式，成為一位亦師亦友的領導者，帶領團隊迎行業變遷。

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從事金融行業工作約30年、並於4年前加入Sun Life永明的潘紀虹稱，近年行業迎來不少變化，其中，港府將於2025年推出的積金易平台，為相關的金融服務行業帶來改革，其團隊亦需要準備許多前期工夫。

面對行業變遷及當中的挑戰，她認為同事均有着不同程度的社會經驗、學歷和文化背景。作為領導者，應以身作則，為團隊樹立榜樣。在與團隊溝通時，更重要的是尊重和理解。

要明白他們理解事件的角度不同，我們需要知道如何可以與他們有效地溝通，可以將每件事講得清清楚楚。

員工如單車零件 共同努力才能前進

以單車作比喻，單車要向前走，當中是把手、鏈條，還是腳踏重要？在她看來，每一部分均重要。

只要每個同事都在各自的崗位努力，完成自己的目標，並與公司目標達成一致，才能創造顯著的成績。

惟許多公司都有斷層情況，即「下面同事可能好努力工作，但他們未必知道公司的大方向。

為了讓團隊能理解公司願景及目標，並為此共同努力，潘紀虹與財富及退休金業務拓展助理副總裁周展鵬「拍住上」。前者主要負責制定戰略方向，後者則主要負責執行。

與下屬「拍住上」 合作無間

周展鵬表示，盡管有一致的戰略方向，但面對不同的員工，亦需要不同的處理方式。如對資歷尚淺的同事，會給予更多的指引，經驗分享更為重要；而較資深的同事則只需讓其明白大家的共同目標便可，反而無須太多指引。

雖說兩人合作無間，但管理模式和想法人人不同。兩人坦言，過往在制定決策上總會有分歧。周展鵬稱，有責任將自己所知的實際情況轉告上司。惟同時也要了解自己的工作重點，或會使自己未能看得更長遠。

在這方面，Rainobw是亦師亦友，讓我可以看得宏觀一點。

亦師亦友相處 盼成為支持型領袖

潘紀虹則補充，兩人的看法都未必有錯，只是角度不同。唯有互相分享自己所知的資訊，再經過討論或會得出更好的結論。並強調：

沒有就誰的職級高，便要聽誰說。Let's agree to disagree. （尊重彼此有不同意見的權利）

另期望能成為平易近人、具前瞻性、支持型領袖，同時讓每一位同事都能獨當一面。

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記者：殷凱怡

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