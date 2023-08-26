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【蝕讓成交】黃埔花園三房戶825萬沽 業主持貨5年賬面蝕讓25萬離場

股樓投資 15:30 2023/08/26

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樓市前景未明，二手蝕讓成交仍不斷。黃埔花園一個三房戶業主日前沽出單位，蝕讓逾25萬元離場。

中原地產分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本月至今暫錄得6宗成交，與上月同期一樣，交投平穩，平均實用呎價13,776元。
 

【樓市現象】業主有價傾  市民出動睇樓覓筍盤 十大屋苑周末睇樓量按周升4.2%，詳見【下一頁


 
袁顯岸續指，市場最新錄得黃埔花園12期2座中層B室交投，單位實用面積607平方呎，採三房一廁間隔，單位座向北方，望公園景，最新以825萬元成交，折合實用呎價13,591元。
 

【iM驗樓】火炭星凱‧堤岸高層單位獲88分 窗頂漏風怕變滲水入屋，詳見【下一頁

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據了解，原業主於2018年以850萬元購入物業，持貨5年，未計其他雜費，是次轉手賬面需蝕讓逾25萬元離場。

【理財個案】6旬單親媽媽居樓齡逾60年單位 申請安老按揭享退休樂可行嗎，詳見【下一頁

 

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責任編輯：陳詠妍

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