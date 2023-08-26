【蝕讓成交】黃埔花園三房戶825萬沽 業主持貨5年賬面蝕讓25萬離場

樓市前景未明，二手蝕讓成交仍不斷。黃埔花園一個三房戶業主日前沽出單位，蝕讓逾25萬元離場。

中原地產分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本月至今暫錄得6宗成交，與上月同期一樣，交投平穩，平均實用呎價13,776元。



【樓市現象】業主有價傾 市民出動睇樓覓筍盤 十大屋苑周末睇樓量按周升4.2%，詳見【下一頁】





袁顯岸續指，市場最新錄得黃埔花園12期2座中層B室交投，單位實用面積607平方呎，採三房一廁間隔，單位座向北方，望公園景，最新以825萬元成交，折合實用呎價13,591元。



【iM驗樓】火炭星凱‧堤岸高層單位獲88分 窗頂漏風怕變滲水入屋，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

據了解，原業主於2018年以850萬元購入物業，持貨5年，未計其他雜費，是次轉手賬面需蝕讓逾25萬元離場。

【理財個案】6旬單親媽媽居樓齡逾60年單位 申請安老按揭享退休樂可行嗎，詳見【下一頁】

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計





【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍