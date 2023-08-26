▲ 【內房危機】萬科創始人王石：內房往下調整未完成、還會驚雷滾滾 應借鑑香港地產商的經驗

萬科 （02202） 創始人兼董事會名譽主席王石出席2023亞布力中國企業家論壇第十九屆夏季高峰會時表示，「（內地房地產）行業往下調整還沒有完成，還得往下看，驚雷滾滾還會繼續」，房企應要借鑑香港地產商的經驗。

王石表示，房地產市場的賺快錢高速增長時代已經結束，調整週期是不可避免的現實。

「顯然現在大大小小的開發商會進行新的調整、洗牌，叫驚雷滾滾還是叫烏雲密布，怎麼形容都不為過。行業還會存在，但是企業的調整會非常非常大。」

他表示，任何行業都有周期，房地產市場也有調整週期，但王石強調，房地產作為中國經濟支柱產業是不會改變的。中國房地產市場中，商品房佔比80%，這在全世界是絕無僅有，只是將來的市場結構會改變。

王石提到，香港的地產商在經歷了多個高低房地產週期後，積累了寶貴的經驗，特別是在資產負債管理和戰略調整方面。他又指，不論是香港的新鴻基、瑞安還是恒隆，公司的資產負債和內地地產商相比都非常低，就算是和美國其他一些發達國家相比，公司負債率也是比較低的。並且，地產開發是非常慢，不高速運轉，一步一個腳在那開發，水平非常高。

談及內地企業國際化發展，王石建議，不但要藉助港府的組織，商業企業、海外的渠道，要多藉助香港特區經驗和能力。 「香港是一個東西方文化交流的窗口，沉澱了工業發達國家很多先進成功的做法，所以我認為學習香港到現在一點不過時」。

相關文章：

【內房股】萬科郁亮：市場實際情況較之前預期差 脫胎換骨恐需較長時間

【內房危機】中原集團：未收回佣金數額巨大 不具備提前墊付能力

【内房危機】碧桂園跟隨世茂雅居樂 悉售廣州亞運城股權予中海外 所得款項擬用於保交樓

編輯：袁諾曦