【優惠情報】麥當勞甜品站草莓系列27/8起回歸 $8歎草莓新地配KIT KAT朱古力

粉紅熱潮繼續席捲全城，酸甜清新的草莓系列由周日起（8月27日）登陸全線麥當勞甜品站，為大家帶來透心涼的甜蜜滋味。



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草莓新地系列包括兩款不同粉紅色甜點，草莓新地筒以草莓味的香濃順滑新地俘虜一眾草莓迷的心，粉紅色的可愛造型無論在視覺還是味覺上均為您帶來甜蜜衝擊。草莓新地除了有香濃草莓新地，更會搭配香脆味美的雀巢®KIT KAT®朱古力和香濃朱古力醬，多重甜蜜享受呈現豐富口感，帶給草莓迷滿滿幸福感！

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以上甜品均可選擇搭配扭紋新地，帶來更多不同滋味。草莓(/扭紋)新地配雀巢®KIT KAT®朱古力更會以優惠價8元發售。

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責任編輯：陳詠妍