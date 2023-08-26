【Jackson Hole】富蘭克林：鮑威爾講話傳遞四啟示　一文看清投資界點評鮑威爾演說

▲ 【Jackson Hole】富蘭克林鄧普頓：鮑威爾講話傳遞四啟示 一文看清投資界點評鮑威爾演說

美國聯儲局主席鮑威爾指出，儲局準備在適當的情況下進一步加息，並打算將政策維持在限制水平，直到能夠確信能​​實現通脹目標。投資界認為，鮑威爾是次演說略帶「鷹味」，也為儲局留下必要的選擇權，分別是進一步加息及在利率保持在現有水平。

富蘭克林鄧普頓表示，鮑威爾就經濟和通脹有多番闡述，但他對儲局未來政策的很多內容卻模糊不清，並似乎暗示崎嶇不平的軟著陸是不可避免。

該行認為，是次講話傳遞出幾個訊息。首先，降息不會即將來臨，只有在美國失業率升至4%以上時才會發生，這可能要持續到2024年。其次，現在美國經濟必須放緩，令華爾街分析師預計2024年企業利潤大幅復甦面臨風險。第三，美國國債收益率曲線可能會繼續、甚至進一步倒掛，因為儲局勢必願意冒經濟衰退的風險來恢復價格穩定。

最後，若儲局在不需要經濟疲弱的情況下通脹就能下降的觀點是錯誤，便會犯了政策失誤。若是如此，稍後扭轉方向意味著比其他情況更快、更積極地取消今天的緊縮政策。最終，投資者可能會對儲局最終被迫放鬆緊縮立場的速度感到驚訝。

布蘭迪環球：重新關注經濟數據 更左右金融市場方向

另外，布蘭迪環球表示，鮑威爾這是一次平衡但不改變趨勢的演講，為儲局留下必要的選擇權，要麼進一步收緊政策，要麼維持利率不變。

隨勞動力市場的「極度緊張」正在消散，布蘭迪環球指，現在市場可以重新關注經濟數據，相較為儲局政策，更能為為金融市場指明方向。

西方資產管理：鮑威爾講話幾乎無驚喜

另外，西方資產管理表示，鮑威爾的講話幾乎沒有帶來任何驚喜。值得注意的是，鮑威爾的講話並未強調儲局對長期中性利率的分析，反映這並非他目前關注的焦點。

該行認為，鮑威爾似乎適當地意識到長期前景的不確定性增加，並留意到風險溢價可能會波動，風險溢價的變化通常與增長意外相關，這使債券收益率上升視為長期中性利率變化的解釋變得複雜。同時，對長期利率的預期可能取決於儲局政策的近期成功。

西方資產管理又指，按照當前的收益率，債券市場可能具有巨大價值。今年債券與風險資產的關聯性為負，負相關對於構建多元化投資組合，以及在樂觀和高價值風險資產時期尤其有用。

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編輯：袁諾曦