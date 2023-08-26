【美國經濟】美國汽車三巨頭 罷工危機迫在眼睫

全美汽車工人聯合會（UAW）周五（8月25日）宣布，在本周授權工會發動罷工權力的投票中，初步結果顯示三大車企的近15萬名工會成員中有97%的人投下贊成票。

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UAW目前正在與三大車企商談未來四年的勞資合約，現有的合約將在9月14日結束。在UAW的領導層正式宣布啟動罷工前，需要事先通過投票授權，這也是他們在本周做的事情。

綜合媒體報導，在UAW提出的諸多訴求中，最吸引眼球的一條是未來四年的整個薪酬包漲幅要較上一份合約上漲至少40%。另外還有增加勞工休假、恢復之前取消的新工人固定福利養老金等。

與UAW的訴求正好相反，Stellantis在方案中提出了削減醫療保險、減少新員工的假期以及取消臨時工上限等要求。雖然在勞資談判中雙方劍拔弩張的情況並不鮮見，但隨着9月即將來臨，一場席捲美國汽車巨頭的大罷工已經成為愈發現實的風險。

在美國目前的政治和經濟環境下，勞資談判也被賦予了更多的含義。

首先還是通脹。 UAW提出的整體薪酬包上漲40%，在最近的一批勞資談判中並不罕見。美國聯合包裹服務（UPS）趕在7月底大限前，與覆蓋33萬名快遞貨運司機、分揀員的工會達成了新的勞資協議，其中光是臨時工的起薪就提高了29%。在另一邊，聯邦快遞的飛行員們則拒絕了資方提出的30%漲薪合約。

更知名的還有荷里活的演員和編劇工會，已經從今年5月2日起罷工至今，正朝着1988年荷里活罷工153天的紀錄前進。

對於志在明年大選中樹立「拜登經濟學」形象的白宮而言，不論是美國產業失序，還是通脹失控，都將是難以承受的打擊。與此同時，隨着大選年即將到來，拜登也需要像2020年那樣得到工會的支持。

因此在白宮就UAW和三大車廠談判僵局發表的聲明中，拜登雖然強調各方應努力達成一份公平的協議，但美國總統也強調UAW 幫助創建了美國中產階級，隨著整個產業向新技術過渡，UAW理應獲得一份維持中產階級的合約。

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編輯：沈春生

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