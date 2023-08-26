  • 31°C
香港時間 : 2023826日 (週六) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大系業績】恒大汽車半年虧損收窄至近69億人幣　交付逾760台恒馳5　現金等價物跌至1.2億人幣

股市 13:33 2023/08/26

分享：

分享：

【恒大系業績】恒大汽車半年虧損收窄至近69億人幣　交付逾760台恒馳5　現金等價物跌至1.2億人幣

恒大汽車 （00708） 今年上半年虧損68.7億元（人民幣，下同），較去年同期虧損133.6億元收窄，其中，持續經營的業務期內虧損為58.1億元，去年同期為蝕38.7億元。

恒大汽車增發5成股份，引阿聯酋車企新資金及許家印債轉股，看【下一頁】

恒大汽車指，在所有恒馳5的預售訂單當中，超過760台於上半年交付。由於開始銷售恒馳5， 集團收入升5.4倍至1.5億元。

截至6月底止，負債總額為756.9億元，按年跌58.8%，其中，借款為270億元，較去年底上升10.1億元，而部分借款由集團物業及設備、土地使用權、開發中物業及若干附屬公司的股本權益作出抵押。借款平均年利率為7.1%。另外，貿易及其他應付款為422.7億元，較去年底增加114.8億元。

而截至6月底止，現金及現金等價物及受限制現金為1.17億元。

恒大汽車指，未來將全力推進恒馳5的量產及交付。集團將繼續為研發奠定穩固基礎。 在加快研發核心技術的同時，集團亦將繼續專注於新車型的研發。集團亦將致力推進改善天津製造基地的製造水平，提升質量系統，並確保高質量生產及交付。在銷售方面，集團將進一步拓展銷售渠道，開創海外市場，並持續提升銷售及售後服務。

相關文章：

【恒大危機】恒大宣布8.28復牌　已停牌近一年半

【恒大系業績】恒大物業半年盈利增43%　核數師續疑慮持續經營能力

【恒大危機】恒大汽車白武士阿聯酋車企　背後老闆原來是中國人　並有阿聯酋皇室及浙江政府投資

編輯：袁諾曦

港股 恒大汽車（00708）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【美股走勢】兩外資行唱淡後市　大摩：美股今年升勢或已耗盡　美銀：AI熱潮難再提振科技股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國經濟】瑞銀降內地第3季GDP增長預測至4.1%　房地產下行幅度或預期更深、持續時間更長
【中國經濟】瑞銀降內地第3季GDP增長預測至4.1%　房地產下行幅度或預期更深、持續時間更長
【中美角力】美國拜登據報本周初將簽署限投令　禁私募風投等投資中國高科技產業
【中美角力】美國拜登據報本周初將簽署限投令　禁私募風投等投資中國高科技產業
【中美關係】美副財長：美國準備好應對中國經濟衝擊
【中美關係】美副財長：美國準備好應對中國經濟衝擊
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意
【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意
【旅遊保險】AXA 安盛夥Klook推租車保障計劃　自負額保障高達4.2萬元
【旅遊保險】AXA 安盛夥Klook推租車保障計劃　自負額保障高達4.2萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款