▲ 【恒大系業績】恒大汽車半年虧損收窄至近69億人幣 交付逾760台恒馳5 現金等價物跌至1.2億人幣

恒大汽車 （00708） 今年上半年虧損68.7億元（人民幣，下同），較去年同期虧損133.6億元收窄，其中，持續經營的業務期內虧損為58.1億元，去年同期為蝕38.7億元。

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恒大汽車指，在所有恒馳5的預售訂單當中，超過760台於上半年交付。由於開始銷售恒馳5， 集團收入升5.4倍至1.5億元。

截至6月底止，負債總額為756.9億元，按年跌58.8%，其中，借款為270億元，較去年底上升10.1億元，而部分借款由集團物業及設備、土地使用權、開發中物業及若干附屬公司的股本權益作出抵押。借款平均年利率為7.1%。另外，貿易及其他應付款為422.7億元，較去年底增加114.8億元。

而截至6月底止，現金及現金等價物及受限制現金為1.17億元。

恒大汽車指，未來將全力推進恒馳5的量產及交付。集團將繼續為研發奠定穩固基礎。 在加快研發核心技術的同時，集團亦將繼續專注於新車型的研發。集團亦將致力推進改善天津製造基地的製造水平，提升質量系統，並確保高質量生產及交付。在銷售方面，集團將進一步拓展銷售渠道，開創海外市場，並持續提升銷售及售後服務。

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編輯：袁諾曦