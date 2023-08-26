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【搶鹽潮】港府：食鹽足夠全港市民約一個月用 沒科學證據顯示進食碘能預防輻射

理財智慧 13:26 2023/08/26

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日本政府宣佈8月24日起將福島核廢水排放至太平洋，內地、香港及澳門也出現搶購食鹽潮，本港多間超市的食鹽被搶購一空。


政府周五晚（25日）表示，本港食鹽供應穩定，存貨充足，儲存量足夠全港市民約一個月用。市民不用擔心供應，更無須儲存食鹽，應保持冷靜、理性，切勿輕信謠言。

港府24/8起日本十都縣水產品禁進口 東京都有份 包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製水產品，詳見【下一頁


政府指，留意到有新聞報道指近日購買食鹽的市民明顯增多，原因可能是有流言指食碘鹽可以抗輻射，也可能有市民擔心食鹽供應會出現短缺，導致部分超級市場貨架上食鹽一度售罄。食物安全中心指出，沒有科學證據顯示進食碘含量豐富的食物和碘鹽，能有效預防輻射對身體造成的損害。相反，過量攝入碘和鈉會有損健康，特別是本身患有高血壓、心臟病或腎病的人士。中心呼籲市民不要購買和進食過量食鹽。

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根據政府統計處資料，本港食鹽主要來源地是中國內地、馬來西亞和澳洲，而日本食鹽只佔整體供應不足1%。政府限制日本十都縣水產品進口絕對不會影響本港食鹽供應。


食安中心也派員巡查零售點，政府指，也已就本港食鹽供應情況聯絡各大型超級市場，部分超市貨架上食鹽缺貨只是因為未及安排人手即時補充，並非出現缺貨的情況，相關超市會積極跟進及盡快補充貨架上的食鹽。

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此外，截至周五中午，食物環境衞生署轄下食物安全中心（食安中心）已對138個進口日本「水產及其製品、海藻及海鹽」的食物樣本作輻射水平檢測，未有發現輻射水平超出安全標準。　　
同時，漁農自然護理署已對50個本地漁產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格。香港天文台亦已加強監測本港水域的環境輻射水平。至目前為止，並沒有發現異常情況。 

 

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責任編輯：陳詠妍

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