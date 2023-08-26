  • 31°C
香港時間 : 2023826日 (週六) 12:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股走勢】兩外資行唱淡後市　大摩：美股今年升勢或已耗盡　美銀：AI熱潮難再提振科技股

股市 12:02 2023/08/26

分享：

分享：

【美股走勢】兩外資行唱淡後市　大摩：美股今年升勢或已耗盡　美銀：AI熱潮難再提振科技股

Nvidia英偉達（美：NVDA）上季業績強勁，但美股周四收跌，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson再唱淡美股，認為今年的升勢可能已經耗盡，或會進一步下跌。

Michael Wilson指，市場對英偉達令人驚豔的財測的 反應，是市場潛在見頂的指標。英偉達未能提振股市「是反彈力竭的另一負面技術訊號，現在我們需要新的故事提振人心，但我不知道那是什麼。」

美銀行策略師Michael Hartnett也指，隨著各國央行繼續收緊貨幣政策，利率的長期上升抑制了人工智能（AI）的繁榮，預計由AI推動的科技股升勢將在下半年減退。

他指，「我們認為下半年將面臨是麻煩，而不是AI新的 浪潮。」

Michael Hartnett指，儲局的資產負債表已經縮水了3 萬億美元，但納指仍創出新高，這是不自然的。他形容，就像市場的「過剩儲蓄」一樣，華爾街的「過剩流動性」也或將會耗盡。

相關文章：

【大行報告】大摩3個月內再降恒指目標　明年6月見18500點 　距離現時僅約500點升幅

【美股焦點】大摩Wilson再度看淡美股　高盛唱反調指看好後市

編輯：袁諾曦

見頂 貨幣政策 納斯達克綜合指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【美股收市】鮑威爾講話無驚無險　道指收漲247點　納指升0.9%　英偉達跌逾2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【中美關係】美副財長：美國準備好應對中國經濟衝擊
【中美關係】美副財長：美國準備好應對中國經濟衝擊
【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【旅遊保險】AXA 安盛夥Klook推租車保障計劃　自負額保障高達4.2萬元
【旅遊保險】AXA 安盛夥Klook推租車保障計劃　自負額保障高達4.2萬元
【中國經濟】瑞銀降內地第3季GDP增長預測至4.1%　房地產下行幅度或預期更深、持續時間更長
【中國經濟】瑞銀降內地第3季GDP增長預測至4.1%　房地產下行幅度或預期更深、持續時間更長
【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意
【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款