▲ 【美股走勢】兩外資行唱淡後市 大摩：美股今年升勢或已耗盡 美銀：AI熱潮難再提振科技股

Nvidia英偉達（美：NVDA）上季業績強勁，但美股周四收跌，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson再唱淡美股，認為今年的升勢可能已經耗盡，或會進一步下跌。

Michael Wilson指，市場對英偉達令人驚豔的財測的 反應，是市場潛在見頂的指標。英偉達未能提振股市「是反彈力竭的另一負面技術訊號，現在我們需要新的故事提振人心，但我不知道那是什麼。」

美銀行策略師Michael Hartnett也指，隨著各國央行繼續收緊貨幣政策，利率的長期上升抑制了人工智能（AI）的繁榮，預計由AI推動的科技股升勢將在下半年減退。

他指，「我們認為下半年將面臨是麻煩，而不是AI新的 浪潮。」

Michael Hartnett指，儲局的資產負債表已經縮水了3 萬億美元，但納指仍創出新高，這是不自然的。他形容，就像市場的「過剩儲蓄」一樣，華爾街的「過剩流動性」也或將會耗盡。

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編輯：袁諾曦