【投資經濟】市調預測環球IC市場 中國佔比萎縮近2成

據TechInsights統計，中國自2005年成為全球最大集成電路（IC）消費市場以來一直保持地位，2021年達到峰值1,773億美元，但2022年將同比下降7.3%。除了2023年的1,644億美元外，由於全球經濟放緩、中國新冠政策以及美國對中國半導體監管收緊的影響，預計2023年將萎縮18%至1,350億美元。與此同時，中國在全球IC市場的份額預計將從2021年的34%下降至2022年的31%和2023年的29%。不過，即使市場份額下降，中國仍然是全球最大的半導體消費市場。

同場加映：【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

另一方面，2022年中國IC製造業產值（外資製造業產值與中資製造業產值之和）將達到300億美元規模，其中中資製造業產值總部設在中國的半導體製造商將達到152億美元，比上年增長13%。

TechInsights估計，雖然中國資本到2022年將產生152億美元的收入，但中芯國際（00981）等代工廠的收入將達到112億美元，而IDM將產生40億美元的收入。 SK海力士、三星、台積電、聯電等在中國大陸設有晶圓廠的外資企業預計營業額達148億美元。

據TechInsights預測，隨着2024年後全球IC市場復甦，中國外資和中國IC製造商合計價值將從2022年佔中國IC市場的18.2%增長到2027年的26.6%。

2023年前7個月，中國進口IC總量為2702億顆，同比下降16.8%，儘管美國及其盟國實施了更嚴格的貿易限制，但仍呈現溫和改善趨勢。

晶片上半年進口量同比下降18.5%，晶片前三個月的進口量則同比下降22.9%。海關總署周二公布的數據顯示，僅7月份中國就進口了424億顆集成電路，環比增長2.6%。該數據發布之際，中國國內晶片市場正從消費需求低迷和各種經濟逆風中緩慢復甦。

據報導，中國從韓國的進口總額在前七個月暴跌了24.7%。據報導，華盛頓要求韓國向該國存儲晶片製造商施壓，要求其不要填補中國因北京禁止銷售某些美光科技存儲晶片而造成的市場缺口。

根據海關數據，這是中國主要貿易夥伴中降幅最大的，其次是來自中國台灣的進口下降了22.8%。芯片工具製造商尼康和東京電子的總部日本從7月下旬開始限制23種芯片相關設備和材料的出口。

因此，隨着本土晶片製造商爭相囤積重要機器，中國 6 月份從日本進口的半導體製造設備環比激增 40% 以上。另外，1-7月，集成電路出口量1517億顆，同比下降8.3%，芯片出口總值下降17.2%。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

編輯：沈春生

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



