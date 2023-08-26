【手機市場】出貨量達20億部 印度成為第二大手機生產國

Counterpoint Research發布的最新數據顯示，印度手機總產量累計破20億部，年復合增長率為23%。印度政府提出「階段性製造計劃（PMP）」、「印度製造」、「生產連結獎勵（PLI）」和「自力更生的印度運動（Atma-Nirbhar Bharat）」等多項計劃和舉措，以增加本地製造業和附加值。

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多年來可以看到印度當地的製造業不斷成長，以以滿足國內需求；2022年，整個印度手機市場有超過98%的出貨量都是來自印度製造，對比2014年，印度製造出貨的數據僅有19%。

Counterpoint 研究總監Tarun Pathak表示：「印度在手機製造方面取得了很大進步。多年來，我們看到本地製造業不斷增長，以滿足國內需求。2022年，印度整體手機市場出貨量的98%以上由『印度製造』，而現任政府在2014年上台時，印度本地製造的手機僅佔市場的19%。」

Pathak進一步補充，除此之外，高附加價值和供應鏈也跟着成長，許多公司至印度設立生產手機和零組件的工廠，帶來投資增加、就業增加及整體生態系統發展等好處；2022年製造業產生的高附加價值數據已超過15%，而8年前僅是個位數。

印度生產手機產量雖然保持增長，主要是因為印度手機市場正值高度增長，據悉，在2022年印度市場智慧手機出貨量已有超過98%來自「印度製造」，養活印度手機廠商，同時令中國手機商喪失印度市場。然而，國際大環境卻面臨衰退，根據Counterpoint Research報告，預計2023 年智能手機出貨量將同比下降6%至11.5億部。雖然全球手機出貨量下跌，但高端iPhone銷售保持彈性。

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編輯：沈春生

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