【侵權風波】美國公司踫瓷中國攝影師 視覺中國控原作者被討伐

中國知名影像服務提供商「視覺中國」近日指控中國知名星空攝影師戴建峰使用的173張照片侵犯了該公司的「版權」，引起軒然大波。事情由網上控訴，發展至採用法律行為，在戴建峰據理力爭，維權成功，「視覺中國」不單只丟去「版權」，更令其公司股價大跌，可謂得不償失。

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事緣戴建峰於8月15日在其微博帳號「Jeff的星空之旅」發帖稱，他最近收到「視覺中國」的來電，指控他在網絡平台上發布的照片中，使用了「視覺中國」圖庫中的173張照片，屬於「違法侵權」行為，要求他向該公司交付超過8萬元人民幣的經濟賠償。

然而，戴建峰仔細查看「視覺中國」用郵件寄來的「侵權照片」清單時卻發現，那些照片全部都是他自己拍攝的作品。

「真的是離譜了！」戴建峰在微博上寫道。他質疑，自己的這些作品從未跟「視覺中國」進行合作，也沒傳過視覺中國圖庫，怎麼成了「視覺中國」所有的版權？還要自己賠償損失。戴建峰與「視覺中國」交涉後，得到「視覺中國」的回覆是，「經初步核實」， 涉事圖片是攝影師授權圖片庫Stocktrek Images進行銷售，而Stocktrek又將這些圖片授權給Getty Images銷售，由於「視覺中國」是Getty Images在中國的合作夥伴，所以對那些圖片「擁有完整的銷售權利」。對此，戴建峰16日在微博發文指出，他已和「Stocktrek Images」聯繫，確認「視覺中國」無權銷售他的作品，更不擁有他作品的任何版權，Getty Images也無權將他的作品再次轉售，其後戴建峰的照片在「視覺中國」下架。期間，「視覺中國」股價連跌5個交易日，市值一度蒸發超17億元。

「視覺中國」雖冠名「中國」，實質上是由美國的蓋蒂投資有限責任公司（Getty Investment Holdings）擁有，前身是圖來網（Photocome）的「視覺中國」，經多番拼購，吃下幾乎所有競爭對手，成為全球最大的商業圖庫。

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編輯：沈春生

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