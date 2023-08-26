  • 31°C
香港時間 : 2023826日 (週六) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環球經濟】國際航運窘境 運力增加遇上需求放緩

環球政經 16:00 2023/08/26

分享：

分享：

全球最大的集裝箱公司地中海航運公司MSC在其網站上表示，由於該航綫的「需求放緩」，該公司上周取消了集裝箱船MSC Deila從亞洲到北歐的航程。

同場加映：【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

這艘運力達14000 TEU的船隻一周前的航程也被取消了。 MSC補充道：「我們正在安排應急計劃，以提供替代服務。」2023年7月下旬，該公司還取消了MSC Topaz號在類似航綫上的預定航綫。

貨運代理公司Flexport的海運和空運業務總裁Sanne Manders表示：「航空公司將進行『運力管理』，這意味着船隻停運。」他補充道：「如果你在新加坡，你會看到所有這些船隻都停在港口外，等待着更好的收益。」
另外，Manders還指出：「當我們在3月份進行調查時，有62%的受訪者表示，我們有太多（庫存）。雖然在5月份，這一比例下降到大約略高於40%。但在7月份，這一比例仍略高於40%。因此，我們仍然關注的是高庫存水平，這將使進口保持相對溫和。」

據悉，Flexport會定期調查客戶持有多少庫存。他補充道，電子、高科技和服裝行業的庫存「太多了」，而家具公司持有的庫存數量則恰到好處。 Manders稱：「我們可能需要假日季來清理這些庫存。」

海運諮詢公司Drewry集裝箱研究高級經理Simon Heaney表示：「集裝箱市場正處於需求低迷時期，因此停航跳港再次被用作試圖平衡市場的不利手段。庫存過剩，加上零售銷售疲軟，確實是出貨量下滑的部分原因。」
根據該公司的統計顯示，7月份，亞洲至歐洲航綫出現13次停航跳港（上年同期為18次），預計8月和9月將出現類似情況。

另一邊廂，投資公司Bernstein上周發布的一份研究報告對此解釋道，事實上，在新冠疫情給航運公司帶來「巨額」過剩現金後，航運公司訂購的船隻數量創下了紀錄。 Bernstein分析師表示：「大型航運公司增加的數十萬TEU運力，可能會使費率在中短期內無法持續增長。」

波羅的海國際航運公會（BIMCO）首席航運分析師Niels Rasmussen表示：「一年多來，從遠東到北歐的運費一直面臨巨大壓力。因此，我們發現更準確的結論是，與其說需求疲弱，不如說班輪運營商無法或不願根據實際需求調整船舶運力。」

點擊圖片放大
+4
+3

編輯：沈春生

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【風力發電】新式商業航運帆船啟航可減3成航運燃料
2023/08/25
【風力發電】新式商業航運帆船啟航可減3成航運燃料
【券商點睇】潛在息率頗吸引 太平洋航運「跑贏行業」評級
2023/08/09
【券商點睇】潛在息率頗吸引 太平洋航運「跑贏行業」評級

你可能感興趣

【風力發電】新式商業航運帆船啟航可減3成航運燃料
16:02 2023/08/25
【風力發電】新式商業航運帆船啟航可減3成航運燃料
【券商點睇】潛在息率頗吸引 太平洋航運「跑贏行業」評級
10:13 2023/08/09
【券商點睇】潛在息率頗吸引 太平洋航運「跑贏行業」評級

知多啲

碼頭股vs航運股點揀？即睇前景分析
碼頭股vs航運股點揀？即睇前景分析
【航運發展】亞太區物流業受勞動力、供應鏈短缺影響　業界藉數碼科技提高自身服務能力
【航運發展】亞太區物流業受勞動力、供應鏈短缺影響　業界藉數碼科技提高自身服務能力
亞洲 經濟 波羅的海 歐洲 航運

下一篇文章

【蝕讓成交】黃埔花園三房戶825萬沽 業主持貨5年賬面蝕讓25萬離場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】671呎單位都可養2隻柴犬？　六口之家斥百萬打造寵物共融居
【裝修設計】671呎單位都可養2隻柴犬？　六口之家斥百萬打造寵物共融居
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
Bal Residence為部分單位減價吸客　下調幅度最高達10%
Bal Residence為部分單位減價吸客　下調幅度最高達10%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款