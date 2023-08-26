【環球經濟】國際航運窘境 運力增加遇上需求放緩

全球最大的集裝箱公司地中海航運公司MSC在其網站上表示，由於該航綫的「需求放緩」，該公司上周取消了集裝箱船MSC Deila從亞洲到北歐的航程。

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這艘運力達14000 TEU的船隻一周前的航程也被取消了。 MSC補充道：「我們正在安排應急計劃，以提供替代服務。」2023年7月下旬，該公司還取消了MSC Topaz號在類似航綫上的預定航綫。

貨運代理公司Flexport的海運和空運業務總裁Sanne Manders表示：「航空公司將進行『運力管理』，這意味着船隻停運。」他補充道：「如果你在新加坡，你會看到所有這些船隻都停在港口外，等待着更好的收益。」

另外，Manders還指出：「當我們在3月份進行調查時，有62%的受訪者表示，我們有太多（庫存）。雖然在5月份，這一比例下降到大約略高於40%。但在7月份，這一比例仍略高於40%。因此，我們仍然關注的是高庫存水平，這將使進口保持相對溫和。」

據悉，Flexport會定期調查客戶持有多少庫存。他補充道，電子、高科技和服裝行業的庫存「太多了」，而家具公司持有的庫存數量則恰到好處。 Manders稱：「我們可能需要假日季來清理這些庫存。」

海運諮詢公司Drewry集裝箱研究高級經理Simon Heaney表示：「集裝箱市場正處於需求低迷時期，因此停航跳港再次被用作試圖平衡市場的不利手段。庫存過剩，加上零售銷售疲軟，確實是出貨量下滑的部分原因。」

根據該公司的統計顯示，7月份，亞洲至歐洲航綫出現13次停航跳港（上年同期為18次），預計8月和9月將出現類似情況。

另一邊廂，投資公司Bernstein上周發布的一份研究報告對此解釋道，事實上，在新冠疫情給航運公司帶來「巨額」過剩現金後，航運公司訂購的船隻數量創下了紀錄。 Bernstein分析師表示：「大型航運公司增加的數十萬TEU運力，可能會使費率在中短期內無法持續增長。」

波羅的海國際航運公會（BIMCO）首席航運分析師Niels Rasmussen表示：「一年多來，從遠東到北歐的運費一直面臨巨大壓力。因此，我們發現更準確的結論是，與其說需求疲弱，不如說班輪運營商無法或不願根據實際需求調整船舶運力。」

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編輯：沈春生

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