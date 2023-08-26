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【樓市現象】業主有價傾 市民出動睇樓覓筍盤 十大屋苑周末睇樓量按周升4.2%

股樓投資 12:40 2023/08/26

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受新盤減價戰帶動，市場睇樓氣氛向好，中原地產十大屋苑本周末預約睇樓量錄得347組，按周上升4.2%，連升兩周。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，部分向隅客開始回流二手市場，加上部分二手業主態度軟化願擴大議價空間，令不少買家出動睇樓以尋覓筍盤。
 
港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，二手交投仍淡靜，太古城8月暫錄8宗成交，較上月同期增加1宗，但仍處低迷水平，平均實用呎價約15,418元。太古城本周末睇樓氣氛與上周相約，錄24組預約睇樓，按周減少1組，每呎實用叫價17300元，按周微跌1.7%。


 
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑透露，隨着市民結束外遊回港，市場睇樓氣氛回升。此外，部分新盤向隅客回流二手市場，加上二手業主態度軟化，願調低叫價或擴大議價空間，進一步增加市民睇樓意欲。康怡花園本周末錄25組預約睇樓，按周升25%，每呎實用叫價則維持在14200元。

 

【iM驗樓】火炭星凱‧堤岸高層單位獲88分 窗頂漏風怕變滲水入屋，詳見【下一頁

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九龍區方面，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，九龍市區新盤戰持續，最新延至將軍澳區，加上項目將於本周未推售，令市場焦點繼續停流一手新盤市場上，二手交投偏靜。麗港城本月至今暫錄約5宗成交，平均實用呎價12843元。區內睇樓氣氛亦平平，麗港城本周末睇樓量維持40組預約，每呎實用叫價亦同樣徘徊12800元水平，料交投放慢。
 
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，新都城本月至今暫錄6宗成交，平均實用呎價最新跌至14451元，按月跌幅2.5%。細價筍盤快速被市場消化，屋苑每呎實用叫價向上調整至17087元，影響睇樓氣氛，本周末僅錄40組預約，按周無升跌，繼續低位橫行。
 
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行區域營業經理侯惠良表示，本月各新盤減價出擊，搶去不少二手客源，沙田第一城本月至今暫錄約9宗成交，與上月同期相若，月尾部份向隅客開始回流二手，交投氣氛略有改善，本週末屋苑錄約35組睇樓量，較上星期無升跌，剛性需求高企下，現時買家主力尋覓平盤，個別單位減幅較大亦有承接。

【理財個案】6旬單親媽媽居樓齡逾60年單位 申請安老按揭享退休樂可行嗎，詳見【下一頁

中原地產天水圍資深區域營業經理文家輝表示，現時二手市場買家睇樓後普遍會觀望較長時間才作出決定，只有劈價盤始獲承接，嘉湖山莊交投持續低迷，本月錄得12宗買賣成交，不少業主擴大減幅求售。隨著叫價及造價持續回落，加上暑假尾聲，市民外遊回港，近日出動覓筍盤的客人漸見回升。嘉湖山莊本周末錄得60組睇樓預約，較上周末多10組或20%，連升2周，每呎叫價則進一步下調至9860元，按周跌1.4%。
 

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

 

古氏續稱，如以業主於2023年以約627萬元的購入價計算，該單位的租金回報率約2.7厘。
 

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責任編輯：陳詠妍

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