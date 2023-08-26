華潤燃氣上半年多賺16% 毎股派中期息0.15元

華潤燃氣(01193) 公布中期業績，上半年集團總天然氣銷量較去年同期增長6.9%至198.4億立方米，營業額較去年同期增長0.6%至483.7億元，盈利則較去年同期增長16.4%至35.5億元。毎股中期息維持0.15元不變。

【內房危機】恒大履行復牌指引 下周一恢復買賣 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

期內，集團新開發工商業用戶22,735戶，新開發居民用戶1,341,941戶，其中新房接駁用戶1,129,914戶，舊房接駁用戶194,991戶，農村煤改氣用戶17,036戶。 集團在中國運營的城市燃氣項目平均氣化率由2022年同期的56.1%上升至 58.4%。上半年集團層面新增簽約項目3個，註冊項目2個。註冊城市燃氣項目數已經達到275個，遍佈全國25個省份。

展望下半年，集團在做好主業穩定發展的基礎上，做優價格管理，將持續提升綜合服務業務的滲透率、拓展綜合能 源的規模，繼續推動區域化整合，促進業績穩步增長。

【業績速報】太興上半年扭虧賺4,533萬元 派中期息每股3.4仙 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機