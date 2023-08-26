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【樓市現象】嶺大內地生預繳一年租金 月租1.4萬進駐新地NOVO LAND兩房

股樓投資 11:44 2023/08/26

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今年不少內地生來到香港升學，過去兩個月市場錄得多宗內地生租賃個案，其中剛入伙的屯門新盤NOVO LAND，也錄就讀於嶺大的學生捧場。

新地（00016）發展、位於屯門新盤NOVO LAND，其第1A期及1B期剛入伙，祥益地產高級分行經理古文彬表示，該屋苑獲內地生租入個案。上述所錄成交單位為1A期1座低層P室，實用面積418平方呎，為兩房一廳間隔。

 

【iM驗樓】火炭星凱‧堤岸高層單位獲88分 窗頂漏風怕變滲水入屋，詳見【下一頁

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據了解，該租客為內地生，由於鄰近大學的租盤不合心水，因此需要物色較遠的優質租盤租住，鍾情屋苑屬全新一手新樓，單位附設全屋電器及發展商裝修，可即租即住，加上屋苑設有度假式園林住客會所，設備齊全，遂便決定以月租1.4萬元並一次過預繳一年租金，合共涉資16.8萬元承租單位，平均呎租為33.5元。

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

 

古氏續稱，如以業主於2023年以約627萬元的購入價計算，該單位的租金回報率約2.7厘。
 

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責任編輯：陳詠妍

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