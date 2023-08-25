▲ 【内房危機】碧桂園跟隨世茂雅居樂 悉售廣州亞運城股權予中海外 所得款項擬用於保交樓

碧桂園 （02007） 公布，向中海外 （00688） 悉售持有廣州亞運城的聯營公司26.67%股本權益，總代價為12.9億元人民幣，當中涉及購買銷售股權及債務承擔。

中海外持有聯營公司約73.33%權益。出售事項完成後，碧桂園將不再持有聯營公司任何權益。

值得留意是，廣州亞運城項目原先由碧桂園、世茂 （00813） 、雅居樂 （03383） 、中海外共同持有，但世茂及雅居樂早於去年初已悉售持有的股權。

碧桂園指，集團正積極化解階段性流動壓力。由於集團僅於聯營公司持有少數權益，認為進行出售事項及變現銷售股權價值將對公司有利。出售事項所得款項目前主要擬用於集團保交樓等項目建設開支。

集團指，預期將會變現出售稅前收益約5億元人民幣。

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編輯：袁諾曦