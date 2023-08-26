【人物專訪】星級化妝師傾盡家當搞漁場生意 良心+保健養殖法 冀為港人帶來優質海產

香港百物騰貴，工資成本高，傳統養殖業也面對重重挑戰。「本土養殖」漁場負責人Alex（林子龍），原是位知名化粧兼造型師，他每接一個新娘化粧工作，便「閒閒地」穩袋2萬元；但10年前他卻突然轉投「漁民」行列，更幾乎傾盡家當搞漁場生意。他的目的，原來是希望以「良心」及「可持續」養殖方法，希望令市民可以公平價格購買本土海鮮之餘，亦可以振興本地漁業。

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

打扮新潮、一身「古銅色」的Alex，今年47歲的他，至今養魚已近14年。原有一份高薪的專業工作，卻毅然轉行，投身跟本業風馬牛不相及，兼大眾眼中的夕陽行業，他坦言是「上天的安排」。喜歡滑水（Waterskiing）的他，一向對西貢榕樹澳情有獨鍾。機緣巧合下，一位於滑水學校附近經營魚排的伯伯因年事已高，將魚排出售，他就決定接手。對養魚一竅不通的他，投身漁民後積極學習，除經常跟漁民及漁護署接觸，也到漁護署的魚類孵化班上課，更自己鑽研養魚技術。當他接觸到的漁業知識愈來愈多時，他發現了一個重要的事實，就是香港人吃魚其實是沒有選擇，「香港的海鮮檔雖然有很多，有很多不同品種的海產，但是他們基本都有共通點，就是不健康。」

【iM人物專訪】良心漁民以保健養殖法 冀為港人帶來優質海產，詳見【下一頁】

經過多年的研究，他得出一個結論，就是「禍從口入」，「現時養殖業利用很多化學物質，如豬肉有避孕藥，瘦肉精，很多蔬果也加入保鮮劑，人們其實在不停吃化學物。」引發出的其中一個問題，就是併發症機會增加，「我們小時候損傷時，會很快就痊癒；為甚麼現在較難痊癒，而且傷口也很易發炎？就是因為我們吃太多植物油，令我們出現都慢性發炎。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

因此，Alex近年努力鑽研關於健康的課題，除了不時在社交媒體拍攝影片，宣揚不同健康相關資訊，如食物、食材的安全問題；也會經常為不同社區人士如長者、有自閉症的學生等舉辦參觀團，不計成本，目的也希望讓他們接觸健康訊息。他自己也身體力行，於魚類養殖上也採用天然的方式，整個過程不會添加化學物。他指出，一直把很多新的元素放在養魚技術上，如在2018年開始到現在，他飼養的魚從來都沒有用過任何化學物質去幫牠們治病。「我很相信天然的理念，所以我餵魚的食物是來自的天然飼料，如用天然中藥、益生菌、複合營養、果醋、洋蔥蒜頭及水克非爾浸泡於飼料中。」

當魚生病時，就會將牠們放在一個裝滿了淡水的袋子裡，用很高氧氣容量的水助牠們康復。他又研發出一部名為OzGen的機器，其中一個功能，是將氧氣打入魚池中製造純氧，更為他獲得日內瓦國際發明展的金獎。這部機械有多厲害？一般漁民最怕「死流」、「滯潮」的出現，水中的含氧量大跌，會令大批魚類死亡。Alex用了由他研發的純氧機後，可以隨時量度得到魚排的含氧量，他舉例說，今年「死流」提早來臨，上月底的水底含氧量很低，幸好從他及時發現，並向水中注入氧氣，成功令魚群避開缺氧至死的一劫。

他指出，以上機器可以大幅減低死亡率，如一般沒有用增氧機的漁民，一個籠養1,000條魚，一場「死流」出現，可能「死剩」約400條魚，損失慘重，故本港普遍魚排的魚類存活率只有六成左右。而他的養殖場的魚，過去這幾年的存活率高逾九成，「我會不停在水中增氧，令魚類的生病時的交叉感染率，及寄生蟲的感染率低很多，也因為以上技術，我的魚沒有太多機會生病，所以我又不需要用藥。」

港府24/8起日本十都縣水產品禁進口 東京都有份 包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製水產品，詳見【下一頁】

神經血締法 無痛劏魚

同時堅持要採用「良心」養殖方法的他，劏魚更是採用崇尚人道之「神經血締法」，活魚在無痛感、舒適放鬆的狀態下死亡。「我們在香港街市見到的叔叔在街市劏魚，直接用刀拍打至魚一下，魚的身體就像一條蕉般彎曲，買回家後放在碟子上，牠也是彎起來的，就算很靚的魚，其肉質也硬了，因為牠的肌肉已經繃緊了。而用『神經血締法』的好處，是魚類的肌肉可以完全放鬆，魚血放清乾淨，鮮味、口感及外觀得以保存最好的。本土養殖所有魚類也是以最後以負40度的低溫速凍技術保鮮儲存，再送到各大商戶發售，Alex堅持從不賣活魚的原因，是希望保持產品質素，他坦言：「因為我不太相信街市的水！」。

現時本土養殖飼養的魚類有5款，分別為黃立倉、石倉、鱸魚、懵仔魚和泥鯭，其中黃立倉的價錢跟市面銷售的內地黃立倉價錢可能更便宜，原來背後有一個重要的責任，「為甚麼我要這樣做呢？因為我養魚的初心是每一個人都可以負擔。我希望可以向大眾以低價賣健康的魚，每個人也有機會試。」同時，也會每月向教會捐出逾100條黃立倉，目的也是希望更多人可吃到健康的魚。

【著數優惠】7-Eleven推限定多啦A夢ⅹ日本SOU・SOU 憑印花或yuu 積分換領玻璃杯+陶瓷碟，詳見【下一頁】

不少人認為香港養魚是夕陽行業，但Alex卻認為本土魚業「絕對有得做」。「做食材生意冇可能冇得做，尤其是我們強調自給自足及香港製造。」他的最終目標，是希望做到為香港提供一成的食用魚供應。他指，「在2021年的高峰期，我整個魚場養了30萬條魚，當香港現在有750萬人，離一成的距離仍是很遠，所以除了想想加大養殖地方外，也希望教育更多學生一起養魚，就可以有更多的供應。」

以上內容節錄自《iMoney Focus》821期封面故事。詳見【請按此】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍