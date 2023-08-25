【內房危機】恒大履行復牌指引 下周一恢復買賣

停牌超過一年的內房中國恒大(03333) 宣布，已履行各項復牌指引，並已向聯交所申請由2023年8月28日(下周一)上午9時正起恢復買賣。恒大復牌前報1.65元，市值217億元。

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恒大履行的復牌指引包括，公佈上市規則規定的所有未公佈的財務業績，並解決任何審計保留意見的事項；對旗下恒大物業(06666)總值134億元人民幣的質押擔保被相關銀 行強制執行進行獨立調查，公佈調查結果並採取適當的補救措施；進行獨立的內部監控檢討，需證明集團已制定足夠的內部監控及程序，以履行上市規則項下的責任；證明公司遵守上市規則第13.24條的規定，及向市場通報所有重要信息，使股東和其他投資者可評估集團的情況等。

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