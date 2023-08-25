【業績│餐飲股】太興上半年轉賺4533萬、中期息增36%至3.4仙　敏華冰廳收入升逾28%

本地連鎖餐飲集團太興 （06811） 上半年收益按年升28.8%至15.7億元，加上繼續嚴格控制成本，轉為錄得純利約4532.6萬元，去年同期則虧損5248.5萬元。太興擬派中期息3.4仙，按年升36%。

太興除了旗艦品牌「太興」以外，旗下亦持有或獲授權多個品牌，包括「敏華冰廳」、「茶木」、「亞參雞飯」、「靠得住」、「錦麗」、「稻埕飯店」、「點煲」、「餃子駅」、「Tommy Yummy」、「鳥世一」及「星記海鮮飯店」等。

截至7月底止，集團有213間分店，較去年底增加4間。其中，163間在港澳，50間在內地。

上半年「太興」品牌收益按年升13.4%至5.8億元，佔總收益37.1%。而「敏華冰廳」收益按年升28.4%至4.2億元，「茶木」收益按年升43.4%至1.7億元。

另外，今年7月集團涉足「韓」流領域，引入全新韓式一人燒肉店「Bingle Bingle」。

集團表示，首個綜合流動應用程式「小火伴」已於今年7月正式上架，集外賣自取、外賣速遞、網上商店及電子禮券四大功能於一身，餘下功能將按部就班陸續登場，為顧客提供一站式服務。透過集團自家程式處理訂單，既能提高下單的準繩度，更可減少對第三方外賣平台的依賴，充分把握外賣需求，預期將提高集團盈利能力。

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編輯：袁諾曦