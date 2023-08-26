【市場熱話】窮人恩物熱潮退卻？學者李兆波力撐：「兩餸飯需求仍在!」

在不少人的印象中，兩餸飯是應疫情而生，又因疫情影響，市道不好，經濟不景氣，所以大眾亦稱其為「窮人恩物」。然而，隨着疫情結束，兩餸飯店前的人龍已不再，不少人認為兩餸飯的時代已步入尾聲，但實際又是否如此？

兩餸飯雖然被視為「窮人恩物」，但事實上其客戶層面卻十分廣泛，不止是旅客來港「朝聖」，美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）也跟打工仔一起排隊買兩餸飯，就連學者、中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波，也是兩餸飯的「粉絲」。

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不時光顧兩餸飯店的他，最愛小炒類菜式，更稱讚有些店舖的食品質素很不錯，價錢又划算。「現在你到『譚仔』吃一餐，人均消費可能要70多元，但兩餸飯店卻十分便宜。」

作為經濟學者，李兆波又如何解釋兩餸飯近年於香港火速掘起的現象？他解釋，疫情期間經濟較差，在顧客的角度，兩餸飯最大的優勢就是夠便宜，當然有一定的基本需求。商家方面，疫情期間租金較低，也有穩定的現金流；同時聘請員工也更易，「兩餸飯店員工的功能主要是『餸」，要求的技巧又不是很高，同時那時候失業率很高，因此需要支付的工資更低。」

消費落差 掀外遊熱潮

自今年初復常以來，不少港人湧至外地旅行，或趁周末到內地消費，本港餐飲業的生意恢復未如預期。李兆波指出，自中港兩地通關後，社會逐漸復常，港人寧願北上消費。李兆波不時跟朋友到內地消費，認為價錢平、食物質素高，他的看法正好反映了一般香港市民的消費態度，「早陣子跟朋友到銅鑼灣利園吃晚飯，那時沒有套餐，我們惟有單點食物，吃幾個普通的菜式，埋單已900多元了。」

他指，在香港一家普通的中式餐廳吃飯，每個小菜的價錢動輒要100餘至200餘元，但到了內地卻是另一個世界，他到深圳四季酒店吃飯，這家五星級酒店菜式的價錢竟跟香港普通餐廳一樣。又或者到外地旅行，在飲食上的消費也十分低，李兆波舉例指，到台灣吃一碗麵、喝一杯飲品，價錢只是95台幣（約23港元），「在香港吃同等份量，價錢可能正是95港元了！」



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港人報復式北上消費，李兆波認為，此舉將為香港飲食業帶來一定衝擊，「不少香港打工仔寧願會將錢儲起來，留在周末或假期，到內地或鄰近國家吃些好東西；平日在香港工作的日子，就會吃價位較低的食物，兩餸飯就是個不錯的選擇。」他也坦言，自己也是採用以上消費模式。

據李兆波的分析，飲食消費模式的改變下，兩餸飯仍有一定需求。但值得留意的，是近年兩餸飯舖愈開愈多，一條核心街道如油麻地港鐵站附近彌敦道一帶，短短的路程已開了不同的兩餸飯店。回想於90年代末，本港曾出現一股葡撻熱潮，各式葡撻專賣店在香港林立，當時大眾對葡撻的喜愛，更導致蛋價上漲、雞蛋供應不足的地步，其後葡撻熱潮冷卻下來，大量葡撻店關門大吉。數年前古祖味蛋糕店也在香港開得成行成市，部分品牌也進駐一綫街舖，如今這股熱潮也明顯消退。

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究竟兩餸飯行業會否步以上飲食潮流的後塵？李兆波相信，行業的確會出現汰弱留強，但如早年葡撻熱潮「爆破」的機會不大。「某些地區會出現兩餸飯供過於求的情況，質素沒那麼好、或者有些較弱的品牌，如果經營得較差，就會被淘汰。」但有別於以往的葡撻、章魚燒熱潮，以上食物屬小食類，不是每日必吃；反觀兩餸飯可向大眾供應午餐、晚餐，有一定基本需求。

李兆波表示，兩餸飯店可利用不同的方式留住顧客，或吸引新客源，如找出自己的強項，或做一些噱頭，「舉個例，可以是每天推出新驚喜，推出限量數目的特色食品，如推出30份蟹的菜式，售完即止，吸引顧客趕至惠顧；又可能主打較健康、沒那麼油膩的菜式。」

復常後不少業主回復「心雄」，部分兩餸飯店開始面對業主加租的情況，生存空間也縮小。李兆波認為，如果品牌本身搞得有名氣，店主將舖頭搬至二綫街道也問題不大。「其實香港地方很細，就算搬至隔幾條街，租金可能會便宜一點，利潤也會稍微高一點，商戶的生存空間亦會大些。」

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責任編輯：陳詠妍