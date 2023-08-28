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【福島廢水】日排放核廢水　中國禁令反讓北京魚販先受害

商業 13:00 2023/08/28

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日本已正式排放福島核廢水，但憂慮的不只是日本魚販，還包括中國內地的魚販。據法新社報導，有北京海鮮市場魚販表示，排放福島核廢水導致內地禁止輸入日本水產，禁令已對他造成重大影響，尤其是鮪魚的銷售。

【兒童安全】英調查指超過8成網購商品未通過安全測試

該王姓北京魚販表示，他的生意他的生意已經受到重大影響，尤其是鮪魚的銷售：「我們曾經賣過新鮮的日本魚，但由於海關禁令，在兩個月前就停止販賣了。我們的銷量與以前相比有很大差距。以前即使在疫情期間，每週都要宰三到五條鮪魚，但現在已經很少了，而且都不是來自日本，而是來自澳大利亞、新西蘭和西班牙。」但他直言這些產品的質量非常差，無法與日本的產品相比，但對於內地民眾的巨大抵制，他表示理解也別無選擇。

日本在上周四開始排放廢水後，中國表示將暫停所有日本水產品進口。在北京市場的其他地方，工作人員也表示排放核廢水計劃的影響很大，許多店舖停止銷售來自日本的所有海鮮。該市場大多數人均表示，壓力既來自官方海關限制，也來自擔心日本海鮮產品對其健康影響的消費者。一家進口食品的老闆表示，「排放計劃正在給日本和所有其他國家帶來麻煩，如果你看看我們賣的東西，會發現其實大部分都是國產水產。」

【福島廢水】有日本海產店增5成生意　業界建議政府增加透明度

責任編輯：李智賢

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