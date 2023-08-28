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【東方甄選】東方甄選升7%　全年收入45億人幣　經調整純利11億

股市 11:23 2023/08/28

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【東方甄選】東方甄選收入45億人幣　經調整純利11億

東方甄選 （01797） 成為恒指成分股後，公布首份業績，東方甄選以截至5月31日止為財政年度，2023財年的持續經營業務總收入45億元（人民幣，下同），按年增長4倍，惟以持續經營業務收入比較，按年增6倍。列賬純利9.7億元，按年虧轉盈。經調整純利10.89億元，亦是虧轉盈，經調整EBITDA（息稅折舊攤銷前盈利）12.07億元。

東方甄選周一（28日）升7.2%，報46.25元，創近半年高。

東方甄選指出，公司定位就是做一個專注於為客戶細心甄選優質產品的直播平台；一家以持續提供「東方甄選」自營農產品為核心產品的優秀產品和科技公司；以及一家為客戶提供愉快體驗的文化傳播公司。

東方甄選的2023財年商品交易總額（GMV）100億元，抖音上關注人數4180萬，抖音上已付訂單數量1.36億。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

【恒指季檢分析】東方甄選入科指成大贏家　下一步有機會入恒指？　一文看清被動資金追貨沽貨規模

【異動股】東方甄選抽升17%　促銷第二日銷售額創新高

記者： 譚志偉

港股 業績公布 東方甄選（01797）
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