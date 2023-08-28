【兒童安全】英調查指超過8成網購商品未通過安全測試

英國產品安全與標準辦公室 (OPSS) 測試了2021至2022年期間通過網上銷售的2,000多種產品，結果發現超過8成網購商品未通過安全測試，問題最多的類別是玩具，其次是小型電源供電的電器，有些不合格玩具的更會對36個月以下的兒童有勒死的危險。

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OPSS測試了通過網上銷售的2,260種產品，結果發現其中1,832個不符合安全標準，多達81%。不合格的玩具是因為可能對36個月以下的兒童有勒死的危險，而電子產品則是因為存在觸電或短路火災的風險。化妝品及含有鈕扣電池的產品也接受了測試，這些產品經常出現在產品召回的名單上，在網上經常被評價不佳或質量低劣。

英國特許貿易標準協會對不符合基本安全檢查的商品數量和比例之多感到震驚，行政總裁John Herriman表示：「這種級別的產品未能通過安全測試令人擔憂，尤其是不合規的最高類別是玩具」。

安全慈善機構「電氣安全第一」的行政總裁Lesley Rudd表示，這證明網購市場是危險和不合規商品的溫床：「政府必須毫不拖延地採取行動，迫使這些網上市場採取措施，確保通過從網站出售並從中獲利的這些商品是安全的。」

英國玩具和愛好協會 (BTHA) 合規主管Jerry Burnie表示，該會過去6年已測試了550多種產品，並一直在推動法律修改，以確保在線市場共同參與並對第三方通過其平台銷售的產品承擔各自責任，否則這些產品將無法進入英國市場：「這種情況在這六年裡沒有得到改善。我們很高興 OPSS 自己的數據現在證實了我們的調查結果，並希望採取足夠的行動來確保消費者免受這些危險和不安全產品的侵害。」

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責任編輯：李智賢

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