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【新股IPO】途虎養車料已通過上市聆訊 正評估投資者對IPO興趣

股樓投資 12:12 2023/08/25

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途虎養車傳已通過上市聆訊，並已更新相關招股文件資料，據外電報道，途虎養車現正評估投資者對公司來港上市的興趣。
 

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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途虎養車此前已獲得騰訊(00700)  、凱雷、紅杉中國、百度(09888)等投資者支持，公司上半年收入增長19%至逾65億元人民幣，經調整後淨利潤為2.14億元人民幣。

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記者：張以正

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