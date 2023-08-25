【新股IPO】途虎養車料已通過上市聆訊 正評估投資者對IPO興趣

途虎養車傳已通過上市聆訊，並已更新相關招股文件資料，據外電報道，途虎養車現正評估投資者對公司來港上市的興趣。



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途虎養車此前已獲得騰訊(00700) 、凱雷、紅杉中國、百度(09888)等投資者支持，公司上半年收入增長19%至逾65億元人民幣，經調整後淨利潤為2.14億元人民幣。

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記者：張以正