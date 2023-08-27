【印尼機遇】WeLab相信印尼機遇大 年輕人多且充滿希望 尊重當地文化添勝算

近期香港政府重視發展東盟市場，上月由行政長官李家超率領、香港貿易發展局組織的東盟之旅，而WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智也有參與。他接受專訪時表示，本身已在印尼發展一段時間，對東盟的未來充滿信心，與馬來西亞滙豐合作，只是第一步。



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WeLab早於2018年以合資形式，與合作夥伴一起進軍印尼市場。龍沛智形容，印尼不但人口多，年輕人的佔比大，且當時數碼化程度不高，正正是發展機會。更重要的是，他看到當地年輕人，對未來充滿希望。

跟當地年輕人傾偈，發現他們對自己的未來充滿希望，覺得自己未來會愈來愈好，會賺到更多錢，有些在外國讀完書後，也回到印尼創業，這是一個好市場。

疫下談收購花更大氣力

WeLab至去年更與印展企業Astra合作，完成收購當地銀行Bank Jasa Jakarta。談到今次的收購，龍沛智表示並不容易，要花很多心力及努力。因2020年底已開始談，正是疫情期間，全球也有出入境限制及隔離要求。加上涉及金融行業，銀行都是受規管的行業。然而，他指港人在當地的聲譽不錯，尤其是金融人才的專業能力。

香港金融管理局在印尼有良好信譽，高認受性。WeLab獲金管局發出虛擬銀行牌照，令印尼當局對我們的合法合規信心更高。

龍沛智坦言要花很多時間，讓當地監管機構感到WeLab作為外資，不是來分當地市場的「餅仔」，而是有心兼長遠地投入當地市場，帶來新的科技及建樹。如在港取得虛擬銀行牌照後，他也有向印尼監管機構分享香港的做法。但強調絕不能以「我哋識晒來教你」的態度去分享，要讓對方感到是「貢獻而不是教育」來做交流，中間要拿捏得很好。



穿Batik學講Bahasa 贏取信任

除了分享，更要投入，龍沛智在訪問中多次強調，要花時間投入與當地人溝通。他指出，在視像會議中，對方較少說話，但面對面時可滔滔不絕談得很開心。為表尊重，他在出席重要場合時，改穿Batik（印尼國服），更以簡單的當地Bahasa（印尼語）交流。

印尼當地人以Bahasa為主要語言，透過視像會議開會時，對方除了以簡單的英語作問候外，其餘58分鐘也是以Bahasa為主，但原來在香港很難找到Bahasa即時傳譯。

▲ 印尼人都希望別人尊重其文化，故在出席重要場合時，龍沛智（右）都會穿上當地傳統服裝以示尊重。（受訪者提供圖片）

由於遇到以上的「無奈」，龍沛智及其團隊有想過「不如自己去學」。幾星期後他發現有份參與這個收購項目、較高層同事的日程表中，每周二、四晚上6至8時都被填得滿滿，原來大家一起透過網絡學習Bahasa，他有時間時也積極參與。經過一番努力，雖然不能說得流利，但基本的交流、問候、點菜也懂得用Bahasa，開會時也大致了解進度及對方的想法。龍沛智表示，印尼人很希望外國人尊重其文化及傳統，故倘能以當地語言跟對方寒暄幾句，甚至穿上Batik出席重要場合，當地人會感到很高與，萬事好商量。



5大價值觀 維繫團隊凝聚力

經常說人才難求，尤其金融科技人才，一直都相當缺乏。WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智表示，印尼當地近年愈來愈多金融科技人才，皆因金融科技在當地發展好幾年，缺乏人才的情況已沒有幾年前嚴重。

我們公司在印尼的員工，全部都是當地人，他們都很年輕，而且有不錯的專業表現。

雖然香港及印尼在文化上有差距，龍沛智稱，只要同事能說英語，溝通及管理上沒有甚麼問題。他進一步指出，溝通方式以及公司文化十分重要，WeLab早於成立時，已經建立公司文化。遠大抱負、團隊合作、結果導向、創新發展、堅毅精神是5大基本價值觀。多年來隨着公司不斷成長，不斷深化5個基本價值觀的內容及要求，累積下來，現在已經有幾十頁紙內容。他最深刻的是Never Not My Job：

見到有需要的工作就做，不會分部門，這亦是令公司快速成長的原因之一。

作者：梁巧恩



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