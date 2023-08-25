【券商點睇】新奧能源上半年業績多遜預期 大削全年天然氣銷售增長預測

招銀國際表示，考慮到天然氣需求復蘇需時，將新奧能源（02688）全年天然氣銷售增長預測由10%降至2.5%，目標價由135.9元下調至123.6元，維持「買入」評級，並預計下半年天然氣單位利潤率保持穩定。





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該行指出，公司上半年核心純利按年跌5%至39.1億元人民幣，低於該行預期，而城市燃氣銷量同比降6.9%，亦遜於管理層指引及該行預期，但天然氣單位利潤率稍微改善；綜合能源收入按年升30%，同樣遜於預期。

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記者：鄭昊彤