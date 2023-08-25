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【大行報告】高盛：料新批藥推動下半年至明年銷售 上調信達生物目標價至55.76元

股樓投資 22:17 2023/08/25

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高盛表示，信達生物（01801）上半年虧損收窄應是營運效率持續提升所致，但由於部分產品進入臨床後期及關鍵研發階段，相應調整2023至2025各財年預測，每股盈利預測分別調整為0.65元、0.79元及0.05元，並將目標價從54.61元升至55.76元，予「買入」評級。

該行指出，公司上半年收入按年增長21%至27億元，當中產品銷售額增長20%至24.6億元，大致符合該行預測的27.2億及25.3億元。


 

 

 

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【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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該行認為，信達生物上半年銷售復甦主要是由信迪利單抗（Tyvyt）在第二季的銷售加快帶動，除信迪利單抗及其他生物仿製藥產品外，預計今年下半年至明年將獲得批准及上市銷售的藥物，包括去年獲批的PCSK9抑製劑他福萊西單抗等五種藥物，將可為其銷售額增長作出更大的貢獻。

 

 

 

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

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記者：鄭昊彤

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