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【大行點睇】大和：取決於新遊戲或內容更新 網易第四季或有正面驚喜

股樓投資 21:43 2023/08/25

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大和表示，網易（09999）第二季的在線遊戲及音樂業務收入增長稍遜於該行預期，不過毛利率勝於預期，以及可觀的外匯及投資收益，公司經調整盈利勝於該行及市場預期，預計將取決於新遊戲或內容更新，第四季或明上半年會有正面驚喜。



 

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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該行上調網易2023及2024各年每股經調整盈利預測13.6%和3.1%，至9.07元及8.89元人民幣，以反映其遊戲及音樂業務更好的盈利能力，並將目標價由175元上調4%至182元，維持「買入」評級。

 

 

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記者：鄭昊彤

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