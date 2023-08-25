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【新世界異動】新世界再度發聲反駁抵押商業項目傳聞　稱荔枝角道888號已售逾8成樓面、仍全資擁有愉景新城

股市 20:29 2023/08/25

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【新世界異動】新世界再度發聲反駁抵押商業項目傳聞　稱荔枝角道888號已售逾8成樓面、仍全資擁有愉景新城

網上近日有文章以不具名方式暗示新世界 （00017） 計劃將3個商業物業抵押融資，新世界下午反駁抵押商業項目傳聞，並質疑有人圖操縱債市後，再發聲澄清指控。

新世界表示，荔枝角道888號超過80%樓面面積已售出。因此，聲稱集團為融資抵押這項資產，不但與事實不符亦不合邏輯，因為集團不可能抵押不屬於集團的資產。

同時，新世界發展仍然全資擁有愉景新城。因此，帖文聲稱集團曾拆售或出售愉景新城以融資並非事實。

至於帖文暗示集團會回購Ares SSG在持有長沙灣永康街商業綜合體的合營企業的51%股權，新世界指，這屬失實並具誤導性。集團已在有關公告中披露所有與Ares SSG的交易條款。而且，新世界發展並沒有向買方提供任何財務擔保。集團在此交易中提供的唯一保證是在2024年6月前完成建築項目，並承諾項目總建築面積，而集團對此非常有信心。

相關文章：

【新世界異動】新世界午後曾跌7%　新世界反駁抵押商業項目傳聞、質疑有人圖操縱債市（附法巴最新分析）

【夜經濟】新地新世界恒地配合政府搞活夜經濟　舉辦夜間活動、延長商場部分日子的營業時間

【大行報告】為何新世界發展一度倒跌？　一文看清大行評價私有化新創建優劣、提一長遠隱憂

編輯：袁諾曦

港股 新世界發展（00017）
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