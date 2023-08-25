【Jackson Hole】鮑威爾會說什麼？為何Jackson Hole重要？

美國聯邦儲備局主席鮑威爾將於今天在懷俄明州Jackson Hole舉行的年度央行研討會上發表講話。

他什麼時候說話？

鮑威爾定於美國東部時間上午 10：05 發表講話。即香港時間晚上約10時。

為什麼Jackson Hole很重要？

這是全球央行上的一件大事。 一年前，鮑威爾言論震驚市場，他表示美聯儲需要表現出對抗通脹的決心。

【Jackson Hole】鮑威爾決心遏通脹 警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦

鮑威爾今次會說什麼？

《華爾街日報》的 Nick Timiraos 表示，不要指望美聯儲主席會公開談論近期政策審議，他更有可能回顧央行所做的事情，並就政策可能走向提供更廣泛的框架。可能只會強調美聯儲抗擊通脹的工作尚未完成。

還有哪些人會發表講話？

歐洲央行行長拉加德周五就“歐洲和全球經濟”發表午餐講話。

周六的全球化專題小組將包括日本央行行長植田和男、世界貿易組織主席和英倫銀行高級官員。

記者：譚志偉