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【花旗集團】花旗辛葆璉：香港上半年總收入增長11% 信用卡銷售按年升21%

股樓投資 20:26 2023/08/25

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花旗集團香港及澳門區行政總裁辛葆璉在傳媒午宴上表示，香港花旗上半年總收入按年增長11%，機構客戶業務部收入上升27%，財資及貿易金融部收入升35%，證券服務部收入升85%。

她指出，花旗集團企業銀行為本地企業、中資企業、公共部門客戶、金融機構以及跨國 企業的子公司提供各種融資收付等服務。年初至今，集團已完成11筆綠色融資，幫助香港客戶籌集約100億美元。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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她又透露，花旗商業銀行在大灣區的新增客戶按年增長8%，私人銀行的新客戶上半年按年增長93%，零售銀行業務新客戶按年增加50%。

零售業務環境有所改善，信用卡上半年銷售按年升21%；保險及投資方面亦維持增長動力，上半年的年化新保費按年升170%。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

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記者：李兆明

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