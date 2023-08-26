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【婚嫁調查】疫情後準新人傾向較豪華婚禮 八成受訪者期望訂婚戒指鑲有天然美鑽

理財智慧 09:32 2023/08/26

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隨著疫情過去，眾準新郎和新娘或會重新思考他們對結婚的理想和期望。根據尼爾森IQ最近進⾏的網上婚嫁調查，很多訂婚和婚禮的核⼼細節始終備受重視，例如親密的「求婚」時刻，及鑲有天然美鑽的訂婚戒指，仍然是新郎新娘的要考慮。

 

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上述網上婚嫁調查是連續第二年舉辦，了解香港年輕一代對訂婚和結婚的期望。本年的調查成功訪問了482位男女，80%希望訂婚戒指鑲有天然美鑽，而82%指出訂婚戒指是籌備婚禮重要一環。三分之二受訪者會在網上蒐集資料，物色心目中理想的訂婚戒指，另外94%會選擇在本地珠寶店購買。此外，調查結果顯示隨著疫情結束，社交距離措施取消，受訪者重新傾向較為豪華的婚禮。超過一半（54%）受訪者喜歡簡約與豪華並重的婚禮，而去年人氣較高的簡約隨意婚禮則跌落第二位（39%），緊接的是旅行結婚（28%）。

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無論夢想婚禮形式如何，有88%受訪者強調求婚一刻絕對無可替代，但與婚禮的模式不同，求婚比較講求親密的體驗。絕大部分受訪者（80%）希望求婚能在私密空間進行，另外超過一半（60%）受訪者嚮往有「只屬於兩個人的珍貴片段」，調查結果與去年大致相同。
 
調查結果顯示，絕大部分受訪者（82%）繼續視訂婚戒指為結婚重要的一環，無論疫情前後這項趨勢始終不變，彰顯了訂婚戒指的重要地位。之後排名的是拍攝婚紗相（72%）和蜜月旅行（58%）。

關於挑選訂婚戒指，80%受訪者傾向選擇天然鑽石，86%表示希望親自參與挑選，當中會考慮的主要因素，除了傳統的鑽石4C標準（即色澤 (Colour)、淨度(Clarity)、克拉(Carat) 和切工 (Cut)）（83%）外，也有大部分受訪者（80%）十分在意鑽石是否天然。此外，39%受訪者要求鑽石要有證書，另有21%表示注重鑽石的來源。
 
 

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責任編輯：陳詠妍

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