【國泰招聘】國泰前海辦招聘會　擬2025年內地聘請共4000人

國泰 （00293） 於8月25至30日於深圳前海舉辦招聘會，國泰集團行政總裁林紹波出席招聘會時表示，預計於2025年在內地招聘的人才將達到4000人，並首次於內地招聘機艙服，內地機艙服務員總數將擴展至約1000 至 2000人。

林紹波指出，經歷疫情後，正在積極重建更勝重前的國泰。為承擔國家「十四五」規劃托付的重任，更好融入國家發展大局，國泰一直致力加強香港與內地及世界各地的聯繫，發揮「立足香港、背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。

林紹波續指，國泰希望進一步發展內地市場，隨著內地顧客不斷增加，會在內地市場招納更多優秀人才，以建立多元化的服務團隊，預計於2025年在內地招聘的人才將達到4,000人。

「2023內地人才招募計劃」已啟動，國泰今年計劃招聘200至300名內地機艙服務員，未來會持續擴大招聘力度，並計劃於2025年將其總數擴展至約1,000 至 2,000人，內地將成為香港以外最大的機艙服務員來源地。國泰稱，未來將提供更多不同範疇的工作機會招聘內地人才，包括見習機師、機艙服務員、資訊科技人員、地勤人員、後勤人員和客戶服務員等等，培養更多的人才推動航空業發展。

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記者：譚志偉