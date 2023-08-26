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【AI爭議】AI生成資料訓練AI　效果不如意　歐美研究：須用新鮮真實資料

18:00 2023/08/26

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研究顯示，若用到AI產生的內容訓練模型自給自足，效果並不如外界所期望的。（法新社資料圖片）

生成式人工智能（Generative AI）技術去年底開始爆紅，各行各業均爭先恐後將相關技術導入工作中，甚至嘗試透過用AI生成的資料來訓練AI，建設自家深度學習模型。然而，歐美先後有大學研究發現，如果在訓練時大量使用AI生成的內容，會引發模型崩潰（Model collapse）；而且模型使用AI數據並經過5次迭代訓練後，更會患上「模型自噬障礙」（MAD），效果只會愈來愈差。

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過往大多AI模型都是靠人類數據訓練所得來，但現時為了節省時間和人力，不少企業都會嘗試採用AI生成的「合成數據」來訓練模型。不過，近日美國史丹福大學和萊斯大學聯手進行的研究卻顯示，倘用到AI產生的內容訓練模型，自給自足，效果並不如外界所期望的。

萊斯大學研究員Sina Alemohammad表示，若不斷重複用AI所生成的圖片訓練模型，雖然可保留大概形狀，但慢慢會出現肉眼可見的瑕疵，而且人臉也會愈來愈歪曲，並不像人一樣。「若使用AI生成的數據訓練模型超過5次，模型就會出現崩潰，我們也稱此情況為『模型自噬障礙』。」他解釋，自噬意味着自我消耗，在這種不斷重複應用的情況下，AI生成技術只會消耗其所創建的資源材料，「若果在循環期間自噬，每一次都沒有足夠的新鮮又真實的數據，生成模型的質量精準度或多樣性，注定會逐漸下降。」

萊斯大學研究員Sina Alemohammad表示，若不斷重複用AI所生成的圖片訓練模型，雖然可保留大概形狀，但慢慢會出現肉眼可見的瑕疵。（萊斯大學網頁圖片）

較早前，牛津大學研究人員也發現，若深度學習資料來源是其他模型生成內容，會導致訓練中的模型崩潰，即AI模型出現嚴重偏見、過於簡化，並與現實脫節的現象。

負責該研究的Ilia Shumailov稱，若長期使用AI訓練AI，模型會忘記最初學習的大部分原始資料，迅速退化，「人本來感受和體驗世界所產生的原生內容，都會出現或多或少的偏差；但AI更誇張，因為模型往往會過度學習資料，誤解或扭曲較少的數據資料。」

Ilia Shumailov以在100隻小貓圖庫訓練模型的案例為例，其中10隻是藍貓，90隻是黃貓，模型意識到黃貓更普遍，但都可理解成藍貓實際上應是更偏向黃色的，因此當被要求生成新圖片時，就有機會出現綠貓。經過長時間不斷重複訓練，藍貓的原始特徵就會逐漸消失，並且從藍色變成綠色，最終甚至直接變成黃色。

牛津大學研究員Ilia Shumailov強調，必須保留原始資料庫或人類生成資料的副本，並定時根據這些資料重新訓練，以避免與AI生成內容混淆。（牛津大學網頁圖片）

Ilia Shumailov直言，由此可見，這樣的訓練會導致模型漸進扭曲，較為少數的數據也會出現特徵丟失的情況，忘記之前所學到的資料，引致模型崩潰。「當這種過程不斷重複時，問題只會愈演愈烈，帶來更嚴重的影響，例如基於性別、種族或其他歧視等問題。」因此其強調，必須保留原始資料庫或人類生成資料的副本，並定時根據這些資料重新訓練，以避免其與AI生成內容混淆。

而Sina Alemohammad也提到，AI模型訓練必須使用「新鮮的真實資料」，例如在開發AI生成圖片的模型，仍需真人照片或人類畫的作品，才能生產維持正常的內容。

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責任編輯：曾曉汶

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