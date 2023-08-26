【科技一周回顧】Meta、阿里雲等科企相繼推AI模型及工具　Threads網頁版正式登場

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【AI競賽】Meta發布全新AI模型SeamlessM4T 可即時轉換文字或語音

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）對於發展人工智能（AI）技術的決心不斷擴大，繼早前推出新一代開源大型語言模型Llama 2，在香港時間22日晚再宣布，發布全新AI模型SeamlessM4T，用戶可用它來將文字或語音，即時轉換成其他語言。

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2/ 【社交平台大戰】Threads網頁版正式登場 惟內容搜尋功能尚未出現

Meta上月宣布推出全新社交平台Threads，人氣一度飆升。但後來熱潮減退，活躍使用量續跌。為挽救業務，Threads就不斷預告將會推出網頁版本，而直到香港25日凌晨時間，Threads網頁版終於正式登場，但仍有不少用家投訴，網頁版功能並不完善。

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3/【5G網絡】南韓電訊商SK Telecom承認 5G發展不似預期致消費者失望

5G網絡初登場時，被視為可以推動自動駕駛、無人航空裝置、擴充現實和數碼雙胞胎等的推動者，但多年過去，相關應用仍然未見普及。在今年5月因宣稱用戶在5G可以體驗到20Gbps相關服務，但卻被揭發平均速度只有0.8Gbps，而遭到重罰的南韓電訊商龍頭SK電信（SK Telecom），就發表白皮書，坦承多年來5G發展的失敗。

4/【機迷熱話】PlayStation串流掌機亮相 需配合PS5遊玩 售約$1,568

Sony在5月時，便預告推出PlayStation 5（PS5）專用的遊戲掌機，並稱其為「Project Q」。而終在24日，Sony在Gamescom 2023上宣布，新掌機確定以「PlayStation Portal」作為正式名稱，並會在今年稍晚上市，但就未透露具體發售時間，僅表示售價為199.99美元（約1,568港元）；而香港市場的上市時間和價格仍須後續公布。

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