【週末好去處】2023數碼娛樂領袖論壇今揭幕　設4大體驗區+工作坊

隨港人生活愈趨數碼化，所接觸到的數碼娛樂科技亦漸增。數碼港主辦的年度數碼娛樂盛事「2023數碼娛樂領袖論壇（DELF）」今（25日）正式開幕，其中設有4大體驗區，讓市民親身體驗數碼娛樂的各類嶄新技術和產品。

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以「娛樂Power UP! Web3新視界」為主題的DELF，於8月25日至27日在數碼港舉行，現場設有集玩、學、用於一身的4大體驗專區，即藝術娛樂區、運動娛樂區、教育娛樂區，以及樂活區，提供如AR遊戲解密體驗、模擬賽車體驗、沉浸式時裝模特兒、AI占卜等多項數碼娛樂體驗。

出席今早開幕禮的數碼港主席陳細明表示，Web3正不斷打破娛樂和互動體驗之間的界限，讓人們以全新的方式參與其中，「我們都在這裡目睹Web3的顛覆性影響」。財政司司長陳茂波司長則提到，是次論壇為公眾提供了體驗最新科技應用的機會。與此同時，論壇的受歡迎程度，亦證明了香港作為數字娛樂業勃勃發展的樞紐地位。

科技界奥斯卡APICTA 年底回歸數碼港

此外，為進一步推動香港的創科發展及與國際交流，政府資訊科技總監辦公室將夥同香港電腦學會及數碼港，於今年12月5日至8日，在數碼港舉辦被譽為「科技界奥斯卡」的亞太資訊及通訊科技大獎（APICTA）。

由於所有APICTA的參賽隊伍都必須為其所屬經濟體同類型賽事的得獎者，並獲當地提名後才能參賽。政府資訊科技總監黃志光指，透過這個年度盛會，可以向全世界介紹香港資訊科技界的優秀人才和成就，呈現香港銳意發展為國際創新科技中心的決心。

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責任編輯：殷凱怡

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