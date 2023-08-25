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【新股IPO】宜明昂科1541周五起招股 一手入場費3758元

股樓投資 10:08 2023/08/25

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生物技術公司宜明昂科(新上市編號：01541）周五（24日）起至下周二（29日）招股，擬全球發售1,714.72萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價每股18.6元，每手200股計，一手入場費3757.52元；9月5日掛牌；聯席保薦人為摩根士丹利及中金。


 

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

是次上市引入4名基石投資者，包括Harvest、藥明生物(02269)旗下Wuxi Venture、榮昌生物(09995)  子公司、昆翎，共認購公司2,970萬美元股份。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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集資所得，其中約40%將用於核心產品IMM01 (SIRPα-Fc融合蛋白)正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備註冊申請以及計劃的商業化上市；約28%將用於核心產品IMM0306 (CD47×CD20)、IMM2902 (CD47×HER2)及IMM2520 (CD47×PD-L1)正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備註冊申請以及計劃的商業化上市；約10%將用於IMM47 (CD24單克隆抗體)計劃開展的臨床試驗；約5%將用於IMM2510 (VEGF×PD-L1)及IMM27M (CTLA4 ADCC增強型單克隆抗體)正在進行的臨床試驗；約7%將用於建設上海張江科學城的新生產設施；約5%將用於多個臨床前及發現階段資產(包括但不限於IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50 及IMM62)的持續臨床前研發以及CMC以支持臨床試驗，包括各種資產的關鍵試驗；約5%將用於營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正

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