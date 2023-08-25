【業績速報】太興上半年扭虧賺4,533萬元 派中期息每股3.4仙

太興集團（06811）公布，截至6月底止，純利4,533萬元，扭虧為盈；收益15.68億元，按年升28.8%；毛利率為73.5%，同比升1.2個百分點。集團派發中期息每股3.4仙。

期內集團網絡有207間餐廳，較去年底淨減少2間，其中159間位於香港及澳門，48間位於內地。而在業績期後截至7月底止，餐廳總數增加至213間，當中163間位於港澳，50間位於內地。

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餐廳品牌方面，「太興」期內收益5.82億元，按年增長13.4%，佔總收益37.1%；「敏華冰廳」收益4.17億元，增長28.4%，佔比26.6%；「茶木」收益1.67億元，增長43.4%，佔比10.7%；「亞參雞飯」收益1.23億元，增長55.8%；「錦麗」收益5,670萬元，增長47.3%。

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記者：李兆明