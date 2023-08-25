【著數優惠】7-Eleven推限定多啦A夢ⅹ日本SOU・SOU 憑印花或yuu 積分換領玻璃杯+陶瓷碟

日系家居風格大行其道，7-Eleven 亦新出以「京都生活。美學」為主題的日系居家新品，並與卡通《多啦A夢》及京都著名文青品牌SOU・SOU首度合作，推出8款「京都生活。美學」SOU GOOD日系玻璃杯，和2款「SOU GOOD單柄陶瓷碟」，在8月30日早上7時起在即可到各間7-Eleven憑印花或yuu 積分免費或加錢換領。

按圖看換購和產品詳情：

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「京都生活。美學」SOU GOOD日系玻璃杯分別有兩套設計系列，包括：SOU GOOD不倒杯連杯蓋（共4款）及SOU GOOD圓拱杯連3D杯蓋（共4款），整個系列的都由SOU・SOU日本設計師親自參與設計。而「SOU GOOD單柄陶瓷碟」將於8月30日同步登場。陶瓷碟分別有「微笑」及「蘿蔔草」2款，可於2023年8月30日早上7時至10月27日，以yuu 積分加錢換購，或在7-Eleven以$79直接購買「SOU GOOD單柄陶瓷碟」1件。數量有限，售完即止。

活動詳情：

印花派發詳情： 由2023年8月30日早上7時至10月24日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。 玻璃杯換購詳情： 由2023年8月30日早上7時至10月27日儲齊8張 印花加$50，隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」1件，或儲齊12張印花加$88，隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」2件。 yuu會員可在2023年8月30日至10月27日。以8,800 yuu 積分 +$12，隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」1件。



陶瓷碟換購詳情： 2023年8月30日起至10月27日止。兌換日期為2023年8月30日早上7時起至10月27日。以 8,000 yuu 積分 +$35，換購「SOU GOOD單柄陶瓷碟」1件。數量有限，換完即止。

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