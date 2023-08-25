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外資撤資難度加大？傳俄羅斯政府要求更大折讓

環球政經 18:15 2023/08/25

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《路透》引述消息人士指，隨莫斯科對資產銷售價格實施更大的折讓，試圖退出俄羅斯市場的外國公司正在遭遇重大挑戰。

自2022年干預烏克蘭事務後西方公司開始撤離以來，俄羅斯一直在逐步收緊撤資要求。這些規定已經導致外國公司因減記和收入損失而蒙受了超過800億美元的損失。

莫斯科要求更大幅度的折讓和更多的撤資障礙，使Veon、Yandex和Intesa等公司的撤資談判變得越來越複雜。此外，國有化的威脅也迫在眉睫，嘉士伯（Carlsberg）和達能（Danone）的資產被查封就是一例，這使得希望離開俄羅斯的外國公司面臨不可預測的不利環境。

在撤資過程中，除了現有的由俄羅斯政府指定的顧問確定的降價50%的要求外，還要求增加折讓。此外，還規定至少向俄羅斯預算繳納銷售價格的10%。負責監督外國投資交易的政府委員會有權批准或拒絕交易，來自對俄羅斯實施制裁的國家的公司需要特別批准。

這種不確定且不斷變化的監管環境，再加上進一步打折的可能性和國有化的風險，正在為尋求退出俄羅斯市場的外國公司創造一個不利的環境。

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撰文 : 林斯凱

制裁 外資 烏克蘭 莫斯科 俄羅斯 經濟

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