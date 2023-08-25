Tesla推波助瀾 傳印度考慮削減進口稅

據《路透》報道，印度正在制定一項新的電動車政策，可能會大幅降低願意投資印度製造的汽車製造商的進口稅。

該政策是對Tesla提議的回應，旨在允許汽車製造商以更低的稅率（可能低至15%）進口完全製造好的電動車。目前，價格超過4萬美元的汽車進口稅為100%，其餘為70%。如果實施，這將大幅降低進口電動車的成本，並吸引全球汽車製造商進入印度快速增長的電動車市場。不過，該提案仍處於早期階段，有可能發生變化。

Tesla對印度的興趣促使其與政府官員討論降低高昂的電動車進口稅。Tesla表示願意在印度建立本地製造廠，甚至表示計劃製造一款售價約為2.4萬美元的平價電動車。

印度政府對當地市場可能受到的干擾，以及對Tata Motors、Mahindra等國內電動車製造商的影響持謹慎態度，這些製造商正在投資國內電動車生產。該政策被視為一種平衡之舉，既能吸引Tesla和其他全球汽車製造商，又能保護本土企業。

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