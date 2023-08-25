【內房危機】中原集團：未收回佣金數額巨大　不具備提前墊付能力

中原集團於微博發布遭內地發展商拖欠佣金的回應，指目前未收回的開發商/代理商佣金數額巨大，中原地產不具備為員工提前墊付的能力。管理層已成立追佣專案組，並與多個政府部門溝通，通過多方渠道及途徑促進回佣。

中原同時澄清，地產銷售員的工資結構是底薪+佣金，底薪已發放完畢，無任何延期情況，深圳中原部份回款佣金已發放至7月份，無任何惡意拖欠情況。

近日一份題為《關於深圳中原反饋墊付佣金相關事宜的通報》的文件在網絡流傳，當中提到佳兆業、恒大、寶能、世茂、龍光等開發商拖欠佣金超10億元人民幣。中原首席營運官劉天暘回應官媒《新京報》指出，10億是指目前沒有收回來的金額，有些金額是可以通過正常的工作收回來，目前壓力較大的有5億左右，其中，3.86億是已經判決的，還有1億多沒有判決，在訴訟中。

中原集團指出，理解員工訴求，為解決目前深圳中原員工存在的實際困難，特批了一定金額的特困撫恤專項基金，以幫助生活有切實困難的員工，解決眼前難題，幫助的金額及審批，與相關同事未結佣金數額無關。

另外，中原指從未打算退出中國內地市場，因為內地市場是中原的重要組成部份，盡管房地產行業目前面臨前所未有的困境，深耕行業45載，有足夠的經驗與信心應對行業周期。

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記者：譚志偉