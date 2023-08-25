  • 29°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 19:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜3968】招行半年多賺9%　房企貸款不良率5.52%、按年增2.7個百分點

股市 18:17 2023/08/25

分享：

分享：

【業績｜3968】招行半年多賺9%　房企貸款不良率5.52%、按年增2.7個百分點

招行 （03968） 上半年營業淨收入1784.7億元人民幣，按年跌0.4%。純利757.5億元人民幣，按年升9.1%。

今年上半年，該行淨利息收入按年增1.2%至1090億元人民幣，淨手續費及佣金收入按年跌11.8%至470.9億元人民幣，其他淨收入按年升26%至208.2億元人民幣。扣除減值損失前的稅前營業利潤（即撥備前利潤）為1205.4億元人民幣，按年跌2.5%。

由於上半年信用減值損失按年縮窄25.1%至310.6億元人民幣，令該行最終期內純利仍有按年增加。每股收益2.93元人民幣，按年升9.7%。

上半年淨利息收益率為2.23%，按年減少0.21個百分點。

6月底，核心一級資本充足率13.09%，按年增0.77個百分點。一級資本充足率14.99%，按年增0.53個百分點。

6月底，該行整體不良貸款率0.95%，按年持平。撥備覆蓋率447.63%，按年跌6.43個百分點。

6月底，個人住房貸款不良率0.35%，按年增0.08個百分點；房地業公司貸款不良率5.52%，按年增2.7個百分點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

相關文章：

【業績｜3328】交行上半年多賺4.5%　6月底房企不良貸款率增至3.39%

編輯：胡學能

港股 招商銀行（03968）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【內房危機】中原集團：未收回佣金數額巨大　不具備提前墊付能力

下一篇文章

【業績｜中芯981】中芯國際半年盈利跌34%　毛利率跌19.5百分點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美關係】美副財長：美國準備好應對中國經濟衝擊
【中美關係】美副財長：美國準備好應對中國經濟衝擊
【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢
【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢
【中國經濟】瑞銀降內地第3季GDP增長預測至4.1%　房地產下行幅度或預期更深、持續時間更長
【中國經濟】瑞銀降內地第3季GDP增長預測至4.1%　房地產下行幅度或預期更深、持續時間更長
【旅遊保險】AXA 安盛夥Klook推租車保障計劃　自負額保障高達4.2萬元
【旅遊保險】AXA 安盛夥Klook推租車保障計劃　自負額保障高達4.2萬元
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）
【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款