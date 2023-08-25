▲ 【業績｜3968】招行半年多賺9% 房企貸款不良率5.52%、按年增2.7個百分點

招行 （03968） 上半年營業淨收入1784.7億元人民幣，按年跌0.4%。純利757.5億元人民幣，按年升9.1%。

今年上半年，該行淨利息收入按年增1.2%至1090億元人民幣，淨手續費及佣金收入按年跌11.8%至470.9億元人民幣，其他淨收入按年升26%至208.2億元人民幣。扣除減值損失前的稅前營業利潤（即撥備前利潤）為1205.4億元人民幣，按年跌2.5%。

由於上半年信用減值損失按年縮窄25.1%至310.6億元人民幣，令該行最終期內純利仍有按年增加。每股收益2.93元人民幣，按年升9.7%。

上半年淨利息收益率為2.23%，按年減少0.21個百分點。

6月底，核心一級資本充足率13.09%，按年增0.77個百分點。一級資本充足率14.99%，按年增0.53個百分點。

6月底，該行整體不良貸款率0.95%，按年持平。撥備覆蓋率447.63%，按年跌6.43個百分點。

6月底，個人住房貸款不良率0.35%，按年增0.08個百分點；房地業公司貸款不良率5.52%，按年增2.7個百分點。

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編輯：胡學能