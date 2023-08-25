  • 29°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 19:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜中芯981】中芯國際半年盈利跌34%　毛利率跌19.5百分點

股市 18:17 2023/08/25

分享：

分享：

中芯國際 （00981） 公布，上半年收入按年跌19.3%至30.2億美元，盈利跌34%至6.34億美元。若扣除非經營性損益項目，中芯國際半年盈利更跌70%至2.38億美元。

中芯國際表示，半年收入下跌主要是由於銷售晶圓數量減少和產品組合變動所致。銷售晶圓的數量由去年同期的372.7萬片，減少至今年上半年的265.5萬片約當8吋晶圓。

中芯國際今年上半年毛利率為20.6%，按年跌19.5百分點。研發投入佔營業收入的比例增2百分點至11.4%，但金額跌2%至3.45億美元。公司指，主要是由於本報告期內銷售晶圓數量減少、產品組合變動和產能利用率下降所致。

展望方面，中芯預計，產業鏈格局變化、資源重新整合分配，可以預見未來的競爭會更激烈，但對行業抱有長遠信心。公司將繼續做好技術研發、平台開發工作，把新產品快速驗證出來，把配套產能最快速度安排好，為下一輪的增長周期做好準備。

中芯本月初已披露第二季業績，最新發布中期報告整合上半年度表現。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

相關文章：

【業績︱中芯981】中芯毛利率恐連降6季　第二季純利按年跌22%

【中芯981】中芯高永崗坐正董事長一年後辭任　副董事長劉訓峰接任

編輯：麥德銘

業績公布 港股 中芯國際（00981）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜3968】招行半年多賺9%　房企貸款不良率5.52%、按年增2.7個百分點

下一篇文章

【美股盤前】觀望鮑威爾今晚發言　道指期貨升52點　美匯指數衝穿104關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美關係】美副財長：美國準備好應對中國經濟衝擊
【中美關係】美副財長：美國準備好應對中國經濟衝擊
【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢
【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢
【中國經濟】瑞銀降內地第3季GDP增長預測至4.1%　房地產下行幅度或預期更深、持續時間更長
【中國經濟】瑞銀降內地第3季GDP增長預測至4.1%　房地產下行幅度或預期更深、持續時間更長
【旅遊保險】AXA 安盛夥Klook推租車保障計劃　自負額保障高達4.2萬元
【旅遊保險】AXA 安盛夥Klook推租車保障計劃　自負額保障高達4.2萬元
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）
【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款