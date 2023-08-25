【業績｜中芯981】中芯國際半年盈利跌34%　毛利率跌19.5百分點

中芯國際 （00981） 公布，上半年收入按年跌19.3%至30.2億美元，盈利跌34%至6.34億美元。若扣除非經營性損益項目，中芯國際半年盈利更跌70%至2.38億美元。

中芯國際表示，半年收入下跌主要是由於銷售晶圓數量減少和產品組合變動所致。銷售晶圓的數量由去年同期的372.7萬片，減少至今年上半年的265.5萬片約當8吋晶圓。

中芯國際今年上半年毛利率為20.6%，按年跌19.5百分點。研發投入佔營業收入的比例增2百分點至11.4%，但金額跌2%至3.45億美元。公司指，主要是由於本報告期內銷售晶圓數量減少、產品組合變動和產能利用率下降所致。

展望方面，中芯預計，產業鏈格局變化、資源重新整合分配，可以預見未來的競爭會更激烈，但對行業抱有長遠信心。公司將繼續做好技術研發、平台開發工作，把新產品快速驗證出來，把配套產能最快速度安排好，為下一輪的增長周期做好準備。

中芯本月初已披露第二季業績，最新發布中期報告整合上半年度表現。

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編輯：麥德銘